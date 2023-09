De Ligt torna in Serie A: è finita col Bayer, non ha scelto la Juve

Svolta importante per quello che riguarda il futuro di De Ligt che è pronto a lasciare il Bayern Monaco e fare immediato ritorno in Serie A, ma non alla Juventus.

Sviluppi decisivi per quello che può essere il futuro del giocatore che al momento vive una situazione totalmente inaspettata e per questo motivo torna al centro di voci di calciomercato.

Il giocatore si è sfogato e ora prova a capire se ci sarà maggiore spazio per lui da qui a gennaio o a fine stagione. In caso contrario si inizierà a guardare seriamente intorno.

Bayern Monaco: rottura con De Ligt, lo sfogo

Da quando è arrivato Kim dal Napoli in rosa il Bayern Moanco ha cambiato le gerarchie. Ci sono state scelte diverse del tecnico Tuchel che ora preferisce il nuovo arrivo e Upamecano al centro della difesa al posto di De Ligt che è diventato un panchinaro.

Per questo motivo c’è stato uno sfogo del difensore olandese nelle ultime ore. Ha giocato pochissimo De Ligt e ha voluto esprimere così il suo momento:

“Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti e a centrocampo”.

Calciomercato Serie A: occasione De Ligt

De Ligt può essere la vera occasione per la Serie A, ma non alla Juventus dove non tornerebbe e con il club bianconero che non ci punterebbe nuovamente. Perché c’è stata una rottura totale dalla cessione. Con il rapporto freddo al momento con il Bayern Monaco si apre un’occasione importante per la Serie A.

Ci sarebbero Milan, Inter e Roma che possono puntare il prossimo anno a prendere De Ligt dal Bayern Monaco. Il prezzo del giocatore resta alto e per questo motivo le società italiane ci possono pensare con un prestito.

Calciomercato: chi può comprare De Ligt

Se dovesse lasciare il Bayern Monaco è da capire chi può realmente essere la prossima squadra di Matthijs De Ligt. Perché in Serie A sarebbe l’occasione per Milan, Inter e Roma se dovessero avere l’ok ad un prestito con riscatto, ma ci sono anche tante altre società interessate realmente al giocatore.

Infatti, per De Ligt c’è la fila da anni da quando era ancora ai tempi dell’Ajax e scelse poi la Juventus. Sul giovane centrale olandese resta vivo, infatti, l’interesse di Manchester United, City, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Soltanto al termine della stagione si potrà realmente fare un resoconto di com’è la situazione con il Bayern Monaco pe poi valutare l’addio ad una nuova squadra da scegliere.