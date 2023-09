Salernitana: Sousa distrutto, era rigore netto

Salernitana Torino termina con un netto 0-3 per un’altra sconfitta per la squadra di Paulo Sousa che ancora non ha vinto quest’anno in Serie A e la situazione si fa difficile.

Salernitana Torino: le parole di Paulo Sousa

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Paulo Sousa dopo Salernitana Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese:

“Mentalità della squadra, hanno provato a dare tutto fino alla fine. Non siamo riusciti a dare la giusta qualità, dobbiamo migliorare in alcuni momenti della partita che ci possono condizionare il risultato. Potevamo chiudere 1-2 il primo tempo e tutto sarebbe cambiato. Dal 3-0 per loro la squadra si è spezzata. Risultato meritato per il Torino. C’era però un rigore netto per noi”.