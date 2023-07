Saluta subito l’Inter: c’è l’ok per l’addio in prestito

Ancora addio all’Inter, non si fermerà per molto con i nerazzurri: ecco dove andrà a giocare nella prossima stagione.

Settimane impegnative in casa Inter dove l’inizio di calciomercato è stato davvero scoppiettante. Arrivi, cessioni, trattative che però parrebbero soprattutto in uscita al momento. Sicuramente Ausilio e Marotta non potranno raccontare di aver avuto un’estate tranquilla ma gli sforzi verrebbero ricompensati se a fine anno tornasse lo scudetto sulla sponda nerazzurra di Milano.

Intanto sono arrivate una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed una finale di Champions League. Il tutto con una rosa che sicuramente Simone Inzaghi sperava non fosse stravolta per l’anno prossimo. A giudicare dalle prime partenze, vedi Skriniar, D’Ambrosio, Dzeko, Brozovic, le cose non andranno proprio così. Di contro però c’è il fatto che ora i nerazzurri fanno cassa per poi sperare in qualche buon colpo.

Fabbian saluta l’Inter: sarà solo un prestito

Si è parlato di quelli già partiti ma a tenere banco per questo inizio di settimana è la possibile partenza di un altro pilastro della squadra, André Onana. Dopo il suo ottimo campionato, il primo con la maglia interista, il portiere arrivato a parametro zero potrebbe accasarsi al Manchester United che pagherebbe per lui una cifra davvero sostanziosa. Calcolando che è andato via a parametro zero anche Samir Handanovic, quello della porta è un ruolo dove l’Inter dovrà assolutamente intervenire.

Tra una trattativa ed un’altra però, il club è anche attento alla crescita dei propri giovani ed infatti ne starebbe intavolando una per passare in prestito in Serie A, uno dei migliori prospetti della propria rosa. Già l’anno scorso fu girato in prestito gratuito alla Reggina in Serie B dove ha collezionato 38 presenze ed 8 gol tra campionato e Coppa Italia. Si parla di Giovanni Fabbian, classe 2003.

Salutata la Primavera con cui aveva precedentemente segnato 8 gol in 29 presenze più uno in altre 7 di Youth League, il centrocampista centrale ha ben figurato in Serie B guadagnandosi la fiducia del club. I nerazzurri infatti, starebbero pensando di concedergli la prima parentesi in massima serie.

Lecce, Empoli e Bologna secondo il Corriere dello Sport, sarebbero interessate a lui che probabilmente insieme al suo agente sarà poi protagonista della scelta finale. O magari conteranno i rapporti delle singole società con quella nerazzurra, chissà. Sta di fatto che ora una squadra sembrerebbe in vantaggio su tutte e sarebbe il Lecce. I pugliesi potrebbero infatti chiudere il prestito nelle prossime ore.