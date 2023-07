200MLN per comprare il club: arrivano gli USA

La nuova stagione sta per iniziare ma ci sono ancora molti problemi per molte società che ora sono costrette alla cessione.

I problemi economici stanno rendendo il calcio italiano sempre più difficile anche per i nuovi investitori. Negli anni abbiamo assistito a nuovi ingressi nel nostro calcio ma anche in tutto il calcio europeo, sia nei campionati principali che nelle serie minori. Ci sono tante difficoltà che le società non riescono a risolvere e stanno decidendo di avviare le pratiche per la cessione del club.

Ora c’è una nuova società americana che è pronta a mettere le mani sul calcio europeo e in più zone. Il futuro si prospetta molto importanti per diversi club che, ora, attendono investimenti.

Nuovi acquirenti americani: assalto decisivo

Il calcio italiano ed europeo è al centro di situazioni controverse che possono portare alla cessione immediata di diversi club. La posizione della società è chiara da tempo: la volontà è quella di mettere mani sempre più nel mondo del calcio dopo i primi investimenti iniziati qualche anno fa. Anche le stesse società stanno cercando compratori che possano garantire la salvezza anche in termini economici.

Le novità sul calcio italiano sono innumerevoli e nel corso degli anni hanon portato anche all’inserimento di nuovi investitori americani. Nei prossimi giorni possono aprirsi nuovi scenari importanti che possono portare al cambio di proprietà. La crisi economica iniziata tanti anni fa ha creato molte difficoltà e diverse realtà sono andate in difficoltà per risollevarsi.

Dopo il Genoa, 777 Partners ha intenzione di acquistare nuovi club e investire sempre di più nel calcio europeo.

777 Partners cerca club da acquistare: la situazione

Il fondo americano 777 Partners, già proprietario del Genoa ha in programma di sfruttare la grande crisi che sta coinvolgendo il calcio itlaiano per investire ancora di più nel calcio eurpoeo. La volontà della società a stelle e strisce è quella di raccogliere da investitori globali 200 milioni di euro.

Secondo quando riferisce Bloomberg, la società di investimento con sede a Miami ha assunto i professionisti dello sport Tifosy Capital & Advisory per raccogliere nuovi capitali da investire nel al calcio. Ci sono nuove esigenze di investimento di 777 Partners e tutti i fondi che verranno raccolti saranno usati per investire nel calcio.

In Italia difficilmente potranno continuare ad acquistare, vista la proprietà ligure. Il calcio italiano non permetterà più le multiproprietà e ora 777 Partners proverà ad acquistare all’estero.

777 Partnenrs può acquistare l’Everton

Gli amministratore delegati e fondatori della 777 Partners sono stati accostati all’Everton poche settimane fa. Il club inglese è attualmente di proprietà di Farhad Moshiri ma può cedere la mano ai nuovi investitori americania.

777 Partners prevede di raggiungere i 350 milioni di euro di entrate per quanto riguarda l’anno fiscale 2022/23.