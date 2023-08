Ultim’ora, decisione UFFICIALE sulla sentenza: scelta fatta sul ricorso

Penalizzazione al presidente e ultim’ora sulla sentenza, per quanto riguarda la scelta fatta sul ricorso per i fatti dell’ultima stagione.

Nel 2022/2023, in Serie A, sono stati diversi i casi finiti in Tribunale, col presidente dello storico club italiano che si è trovato coinvolto nei fatti che hanno visto catapultata una realtà importante del calcio italiano, in una difficilissima situazione finanziaria.

Al vaglio, infatti, ci sono la situazione del presidente – ormai ex del club in Serie A – e della nuova presidenza che sta cercando di rimettere ora le cose al proprio posto, dopo quanto accaduto nell’annata passata. C’è stata un’ordinanza da parte del Giudice Paolo Gibelli, che ha rigettato via lo stesso ricorso fatto in origine dall’ex presidente in Serie A. Ecco di chi si tratta e quali sono le novità dell’ultima ora.

Decisione ufficiale nel calcio italiano: scelta fatta sul ricorso

Ci sono nuove novità sulla vicenda che ha scosso il calcio italiano, in merito ai fatti che riguardano lo storico club di Serie A.

Una retrocessione per condanna però “di campo”, considerando quella che è stata l’annata scorsa. Al contrario di quanto accaduto alla Juventus che si è trovata senza Agnelli e senza Europa quest’anno, dopo le vicende di classifica e della penalizzazione sul campionato di Serie A 2022/2023, la Sampdoria è retrocessa a causa delle prestazioni non ottime del club nello scorso campionato.

Ad essere al centro delle questioni tra sentenze e ricorsi che riguardano la Sampdoria, adesso, è la mancata mossa del suo ex presidente ai danni della nuova società. Perché, secondo quanto riferito quest’oggi, l’ex patron dei blucerchiati Massimo Ferrero, avrebbe rinunciato ad un nuovo ricorso contro Radrizzani e Manfredi, sul passaggio della società ai due imprenditori.

Sampdoria, Ferrero si tira indietro: la notizia

L’ex patron del club ligure si tira indietro, secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com. Massimo Ferrero sta rinunciando al ricorso sulla sentenza che riguarda la Sampdoria perché, assieme al suo avvocato Pieremilio Sammarco, non ha presentato nessun ricorso presso il Tribunale di Genova contro la stessa ordinanza. E inoltre, alcuni termini che riguardavano la possibilità di andare verso il ricorso, sono scaduti. Massimo Ferrero aveva possibilità fino al 18 agosto per depositare il ricorso e, nella nota ufficiale del Giudice Gibelli, c’erano parole chiare in merito, anche sulla questione ammenda. Una multa salata di ben 20mila euro ai danni di Massimo Ferrero.

Sampdoria, punti di penalizzazione inflitti in Serie B: parte con lo svantaggio

Parte comunque con il complicato svantaggio, in Serie B, la Sampdoria. In altre sentenze, si era infatti deciso – a causa dei mancati versamenti Irpef – di punire la Samp con una penalizzazione di 2 punti in classifica. Compito di Pirlo e i suoi, quello di recuperarli in fretta in campionato.