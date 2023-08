Calciomercato, il colpo in Serie A è Pafundi: decisa la destinazione

Ha rifiutato il rinnovo, secondo quanto riportato da una delle principali testate giornalistiche italiane: il colpo di calciomercato è Pafundi.

Il giovane talento italiano che fu preso in considerazione dall’ormai ex CT della Nazionale, Roberto Mancini, e che ha l’obiettivo di entrare nel giro di Luciano Spalletti in quello che è il progetto quantomeno fino al 2026 – nella speranza di giocare finalmente il Mondiale dopo ben 12 anni di assenza -, giocando in un club di Champions League.

Dopo i diversi colpi di scena, prima con l’Inter che ha perso Samardzic e poi il Napoli che si è visto sfuggire a causa dell’Arabia Saudita il colpo Gabri Veiga, ecco che arriva una soluzione made in Italy, nel nome di Simone Pafundi.

Calciomercato, il colpo è Pafundi in Serie A: destinazione in Champions

Crescere, andando ad ambire già in grande e nell’immediato, finendo in uno dei club che quest’anno disputerà la Champions League, dopo l’annata importante dello scorso anno.

Cerca spazio che sostanzialmente all’Udinese non trova e, dietro quello che è il suo mancato utilizzo, rischia esserci la mancata voglia di rinnovare i propri accordi, probabilmente per trovarli con un club che per lui risulterebbe “dei sogni”.

Parliamo infatti del Napoli, che può cogliere l’occasione di calciomercato nel nome di Simone Pafundi. Il talento dell’Udinese e giovane prospetto importantissimo del calcio italiano ha 17 anni e potrebbe sostituire, al Napoli, Gianluca Gaetano. Chissà che non possa esserci, tra i due, uno scambio di cartellini visti gli importanti trascorsi tra la famiglia Pozzo e Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, idea Pafundi: può arrivare dopo la delusione Veiga

Il Napoli è rimasto scottatissimo dal mancato arrivo di Gabri Veiga, centrocampista da considerare presto un ex Celta Vigo e nuovo giocatore dell’Al-Ahli. Dopo che la situazione vedeva Veiga come nuovo acquisto del Napoli, alla fine le cose si sono concluse con la destinazione in terra saudita.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Pafundi non rinnoverebbe con l’Udinese, aprendo le ipotesi di un addio. E sullo sfondo, non è da dimenticare, il forte interesse appunto del Napoli.

Ultime su Pafundi: il Napoli ci pensa, le cifre

Simone Pafundi sogna il Napoli, iconica l’immagine nello spogliatoio che lo ha visto protagonista all’Udinese Arena nell’appuntamento nel quale il Napoli si è laureato campione d’Italia nel 2022/2023. Guardava attentamente il Napoli festeggiare, all’esterno della porta del club che ha sempre tifato da bambino. L’Udinese è consapevole del suo valore di mercato, che è alto parecchio per un giovane che ha trovato fino a questo momento poche apparizioni in Serie A. Il Napoli, per prendere Pafundi, dovrà piazzare un’offerta di almeno 8 milioni di euro.