Sampdoria, Ferrero rovina i piani della società: si va in Tribunale

La Sampdoria ha vissuto la stagione più complicata della sua storia: ora il club ha cambiato proprietà ma non è finito il caos.

Con Massimo Ferrero la situazione è stata tutt’altro che semplice nell’ultimo periodo e ora bisognerà agire per far tornare il sereno su mondo blucerchiato. La volontà della nuova dirigenza è quella di migliorare subito dal punto di vista economico e anche risalire immediatamente in Serie A.

Ma la querelle tra la nuova Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero non è ancora terminata. Nelle prossime settimane è atteso un altro incontro decisivo che può stabilire con certezza il futuro.

Sampdoria, nuovo caos con Ferrero: cosa succede

La Sampdoria è passata di mano ed è stata salvata dal fallimento. Ora il club blucerchiato milita in Serie B e ha intenzione di risalire immediatamente in Serie A e ricominciare dallo stesso punto in cui si era fermata la grande cavalcata. Con Andrea Pirlo è iniziato un nuovo progetto tecnico e il nuovo allenatore è chiamato a fare un lavoro di primo livello per ridare gioia al popolo blucerchiato.

In casa Sampdoria le grane societarie non sono ancora terminate. L’acquisto del club da parte della coppia Radrizzani-Manfredi è ufficiale ma per attendere il passaggio di proprietà bisogna aspettare ancora qualche mese.

E in questo marasma c’è ancora la figura di Massimo Ferrero a fare da sfondo ad una situazione che non è ancora risolta e che presto può imbattersi in nuove difficoltà.

Sampdoria, Ferrero fa ricorso contro l’aumento di capitale

La nuova Sampdoria è già nata e pronta a spiccare il volo ma c’è ancora da risolvere qualche questione legata alla vecchia gestione, con Massimo Ferrero che detiene una minima percentuale e non intende firmare il passaggio di proprietà finché non avrà tutto chiaro.

Secondo quanto riferisce Primocanale, Massimo Ferrero ha depositato un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese di Genova chiedendo di stoppare futuri aumenti di capitale della Sampdoria. Il ricorso è stato attuato in base all’articolo 700 del codice di procedura civile e sarà valutato nelle prossime settimane.

Non è ancora chiaro cosa rischia la Sampdoria se Ferrero dovesse vincere il ricorso ma potrebbero esserci delle penalizzazioni economiche.

Sampdoria, Radrizzani e Manfredi infastiditi da Ferrero

Il ricorso portato avanti da Massimo Ferrero sarà discusso il prossimo 25 luglio. I nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi non hanno accolto con entusiasmo tale notizia, soprattutto per la situazione che si potrebbe venire a creare. Ferrero vuole bloccare future iniezioni di capitale e quindi potrebbe creare un atto di disturbo rispetto all’ufficialità del passaggio.

Il closing per il passaggio di proprietà del club da Ferrero a Radrizzani e Manfredi, è previsto a settembre.