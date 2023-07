Carlos Augusto in una big italiana: che affare in Serie A

Carlos Augusto al centro di una possibile trattativa con una big del nostro campionato. Per il Monza sarà dura trattenerlo

Carlos Augusto e un anno da incorniciare. Il laterale sinistro brasiliano del Monza si è messo in mostra con una stagione di altissimo livello agli ordini di Palladino. Di lui si parlava già in Serie B, ma l’impatto con la massima serie non ha lasciato più dubbi.

In un calcio dove la qualità sugli esterni fa sempre più la differenza lui si è messo prepotentemente in mostra. Carlos Augusto è un fluidificante, come si definiva una volta, della corsia mancina, dotato di un ottimo fisico (184 cm) e di una grande corsa. Dopo essersi affermato nel Corinthians, è stato acquistato dal Monza nel 2020, quando di anni ne aveva 21.

Una perfetta opera di scouting da parte dello staff di Adriano Galliani che gli ha permesso di trovare un piccolo gioiello da far crescere in casa. Ora il suo valore è decuplicato, specie dopo una stagione d’esordio in Serie A che recita 6 gol e 5 assist in 35 partite. Numeri importantissimi per un calciatore anche piuttosto disciplinato dal punto di vista tattico.

L’arrivo di Palladino sulla panchina brianzola lo ha fatto esprimere ai massimi livelli, con la libertà di spingere nel centrocampo a 5 e di non doversi troppo preoccupare della fase difensiva.

Roma, se parte Spinazzola occhi su Carlos Augusto: la valutazione è di 15 milioni

Chiaramente, visto il rendimento, Carlos Augusto è finito sul taccuino di tutte la società italiane più importanti. Hanno pensato (e pensano) a lui sia la Juventus che l’Inter, ma nelle ultime ore è uscita fuori anche la Roma.

A dire il vero i giallorossi avevano sondato il terreno per il brasiliano quando ancora era al Corinthians. Stiamo parlando del gennaio 2020, con Petrachi direttore sportivo e con la necessità di sostituire Spinazzola, all’epoca promesso sposo dell’Inter. L’affare con i nerazzurri poi sfumò e Carlos Augusto arrivò in Italia in estate, a Monza.

Ora la storia potrebbe ripetersi perché la Roma dovrà probabilmente sostituire proprio Spinazzola, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita. Qualora l’operazione con l’Al-Shabab dovesse concretizzarsi, Tiago Pinto andrebbe a reinvestire la cifra incassato proprio per il terzino sinistro di Galliani.

Il cartellino viene valutato 15 milioni e potrebbe essere inserito anche qualche giovane che piace dalle parti del Brianteo. Dopo l’arrivo di Kristensen, Mourinho potrebbe avere le fasce completamente rifatte per la prossima stagione.