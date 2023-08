Calciomercato: nuovo difensore Napoli, arriva dal Corinthians

C’è una novità riguardo il calciomercato del Napoli: gli azzurri sono pronti a pescare il prossimo acquisto dal Brasile.

Svolta a sorpresa in casa Napoli: viaggio in Brasile per gli scout che hanno messo nel mirino la stellina del Corinthians. Può essere lui il sostituto di Kim, che ha lasciato la Serie A nel corso di questo calciomercato estivo per trasferirsi al Bayern Monaco. Ecco tutti i dettagli riguardo questo nuovo colpo del Napoli che ha deciso di puntare sul giovane difensore centrale.

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo. De Laurentiis è a lavoro per blindare la squadra, dopo il rinnovo di Raspadori è previsto quello di Osimhen. Ieri è andato in scena un nuovo incontro con il procuratore del nigeriano Calenda. Intanto, per quanto riguarda il mercato in entrata, c’è una novità che arriva direttamente dal Brasile. A sorpresa, gli azzurri hanno messo nel mirino il difensore 21enne di proprietà del Corinthians: può essere lui il sostituto di Kim.

Calciomercato Napoli: annuncio a sorpresa, c’è la svolta in difesa

Rudi Garcia, che quest’oggi giocherà la seconda amichevole a Castel di Sangro contro il Girona, è in attesa di rinforzi per iniziare nel migliore dei modi il campionato. Attende news di calciomercato direttamente da De Laurentiis che è impegnato in prima persona in questa campagna trasferimenti 2023. Il patron è alle prese con alcune questioni legate ai rinnovi di contratto dei big della prima squadra. Oltre a questo proverà ad accontentare il mister che ha chiesto un difensore ed un centrocampista.

Il Napoli potrebbe presto sciogliere i nodi riguardo la scelta del sostituto di Kim. L’addio del coreano ha aperto un vuoto, nella difesa azzurra, che dovrà essere colmato da un centrale talentuoso. Oltre ai vari Kilman, Le Normand e Mavropanos, gli azzurri seguono con grande attenzione anche la stellina del Corinthians.

Come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ultima suggestione azzurra porta direttamente al Brasile. A due settimane esatte dalla cessioni di Kim al Bayern Monaco, De Laurentiis potrebbe decidere di accelerare per portare al Napoli Santiago Murillo. Classe 2002, di piede sinistro, è considerato in patria una giovane promessa del calcio brasiliano. E’ stato uno dei migliori dell’ultimo Brasileirão, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva.

Calciomercato Napoli: in difesa arriva Santiago Murillo? Le ultime

Chi sarà il nuovo difensore del Napoli? E’ la telenovela di quest’estate. Il casting è ancora aperto. Alla lista si aggiunge anche il centrale del Corinthians con Santiago Murillo che è entrato prepotentemente in orbita Napoli. Il sondaggio potrebbe presto concretizzarsi in una trattativa. Si attendono nuovi sviluppi su questo affare di calciomercato.