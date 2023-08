Calciomercato Lazio, via subito: c’è la rottura, il motivo è assurdo

Nuovo problema in casa Lazio: ecco le ultimissime riguardo il futuro del giocatore. C’è la rottura con la società, ecco cosa è successo.

Dopo il faccia a faccia con Sarri, alla Lazio scoppia un nuovo caso. Il calciatore ha saltato gli ultimi due allenamenti ed è infuriato con Lotito. Sono ore cruciali riguardo il suo futuro alla Lazio: ecco le ultimissime riguardo questa situazione che sta tenendo banco, nelle ultime ore, in casa dei biancocelesti. I tifosi sono in attesa di una decisione da parte del giocatore che a sorpresa potrebbe anche decidere di lasciare subito la Lazio per intraprendere una nuova avventura.

Prima l’addio di Milinkovic, poi il caos mercato con il malcontento di Sarri e adesso il caso riguardo il calciatore che ieri non ha svolta la doppia seduta d’allenamento ed in dubbio per l’amichevole della Lazio in Inghilterra.

Calciomercato Lazio, cambia il futuro del giocatore: nuova grana per Lotito

Sono giorni cruciali riguardo il futuro della Lazio. Il presidente Lotito dovrà prendere in mano la situazione e gestire questa vicenda che rischia di degenerare. Il campionato non è ancora iniziato ma questa storia rischia di compromettere l’avvio di stagione del club.

Una vicenda assurda che dovrà essere sbloccata soltanto dal numero uno dei biancocelesti. E’ lui, infatti, il principale imputato con il calciatore che s’è scagliato contro Lotito a causa di questioni extracampo. Secondo le ultime notizie, riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in casa Lazio è scoppiato il caso Luis Alberto.

Lo spagnolo ieri non si è allenato con la squadra, ha saltato la doppia seduta d’allenamento. Si alimentano le voci riguardo il futuro di Luis Alberto che potrebbe prendere in considerazione anche l’idea di lasciare subito la Lazio in questo calciomercato estivo 2023.

Lazio: problema con Luis Alberto, il motivo è assurdo

Alla base della rottura tra la Lazio e Luis Alberto c’è un bonus di 140mila euro non riconosciuto dal club di Lotito al giocatore. A questo, si aggiunge anche il mancato rinnovo di contratto. Nonostante l’accordo raggiunto nelle scorse settimane, con un adeguamento dell’ingaggio a 4 milioni di euro. Luis è contrariato dalla presa di posizione del club, adesso si attende una presa di posizione della società che dovrà essere brava a gestire questa vicenda. Intanto, Luis Alberto rischia di saltare l’amichevole contro l’Aston Villa in programma domani alle 20.30.

Calciomercato Lazio: quale futuro per Luis Alberto

Si attendono news riguardo il futuro alla Lazio di Luis Alberto. Non si esclude nulla, l’ipotesi dell’addio non è da scartare. Serve un intervento dall’alto, Lotito dovrà sbloccare questa situazione e ricomporre lo strappo. In caso contrario, Luis Alberto potrà prendere in considerazione anche l’idea di un addio anticipato.