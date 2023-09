Sarri distrugge la Juve in diretta: a DAZN il messaggio al Napoli

Parole chiare e dirette sull’esperienza vissuta alla Juventus, con le quali Sarri distrugge ogni tipo di legame costruito coi bianconeri.

Sarri dimentica la Juventus per sempre: parole forti a DAZN

“Emozione nel tornare qui? Direi di no, mi emoziono altrove”. Parole chiare di Maurizio Sarri che dimentica così la Juventus, andando a distruggere i ricordi nonostante lo Scudetto vinto che, a quanto pare, non ha appagato lo stesso Sarri che ha voglia di trovare titoli altrove.

Juventus, uno Scudetto non basta: Sarri ricorda Napoli

Non basta lo Scudetto vinto a Torino con la Juventus, le emozioni per Maurizio Sarri sono altre. Sono quelle vissute al Napoli infatti, nel triennio vissuto nel legame indissolubile con la tifoseria per lui e l’ambiente partenopeo, che avverte come casa sua, secondo quelle che sono le dichiarazioni in diretta a DAZN.

Ai microfoni, ha risposto alla domanda dell’inviata che gli ha chiesto quali emozioni gli suscitasse, il tornare a Torino dove ha vissuto lo Scudetto, unico nella sua carriera: “Emozionato nel tornare dove ho vinto lo Scudetto? Non direi, non più di tanto, io le emozioni le provo quando vado a Napoli. Ho vissuto talmente poco a Torino, con lo stadio chiuso ai tifosi per 6 mesi, che è impossibile. Non è stata un’esperienza lunga, ho molte meno emozioni di quelle vissute a Napoli”.

Maurizio Sarri, l’intervista a DAZN

Nel pre-partita di Juventus-Lazio, ha parlato ovviamente anche di quello che è il momento della Lazio, dopo la vittoria con il Napoli dell’ultima settimana, al Diego Armando Maradona. Quelle che seguono, le parole di Maurizio Sarri: “Le settimane con lo stop per le Nazionali sono particolari, ci siamo dedicati ai nuovi calciatori che sono rimasti con oi e fino a giovedì non abbiamo potuto lavorare adeguatamente. Adesso vogliamo dare continuità, è importante farlo, poi penseremo alle altre partite”.