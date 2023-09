Calciomercato, Modric addio Real: ecco dove giocherà

Clamoroso addio per Luka Modric. Separazione sempre più vicina al Real Madrid, ecco la sua prossima squadra: la verità

In passato è stato vicinissimo ad Inter e Milan, ma alla fine Modric ha preferito restare a lungo con la maglia del Real Madrid. Un momento speciale per chiudere la sua ultima stagione salutando definitivamente i suoi sostenitori che l’hanno sempre ammirato per la classe e la professionalità. Svelata anche la possibile squadra a sorpresa.

Luka Modric ha scritto pagine indelebili del Real Madrid collezionando successi e trofei incredibili. Il centrocampista croato è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale portandola oltre le aspettative raggiungendo la finale del Mondiale in Russia persa contro la Francia. Una bandiera dei blancos e del calcio croato, ma ora per lui potrebbe essere l’ultima stagione al Real Madrid.

Calciomercato, Modric pronto a cambiare squadra: la ricostruzione

Saranno mesi decisivi per il centrocampista croato, protagonista da tanti anni in Spagna e in Champions League. Le sue giocate hanno fatto appassionare anche le nuove generazioni: in tanti l’hanno preso come modello universale per le sue vicende in campo e fuori. Sempre legato alla sua terra natìa, ora ecco il clamoroso retroscena in ottica futura.

Il presidente della Dinamo Zagabria, Vlatka Peras, ha svelato il possibile ritorno a casa del beniamino ai microfoni di Index. Luka Modric è pronto a fare la chioccia ai nuovi arrivati in casa blancos durante il suo ultimo anno di contratto. Ci saranno sicuramente diverse chiamate in quest’inverno, ma l’obiettivo della Dinamo è quello di riportarlo subito a casa raggiungendo il fine massimo.

Nelle passate stagioni il croato è sempre stato ad un passo dall’addio, ma alla fine ha optato per vivere una lunga storia d’amore con i blancos. Ora il Real Madrid ha puntato tanto sui giovani talenti come Camavinga e Bellingham costruendo le basi per il futuro. Lo spazio per Modric è sempre più chiuso collezionando pochissimi minuti nelle prime giornate di campionato.

Una stagione in cui si siederà tanto tempo in panchina per poi salutare definitivamente il Real. Un giocatore dalla classe universale capace di unire il passato con il presente: il croato vuole terminare la sua carriera facendo così rientro a casa come dimostrazione d’affetto totale. Tanti anni vissuti in Spagna per chiudere con maestria la sua avventura luccicante con le merengues.