Mourinho mette fuori il titolarissimo: “Out con l’Empoli”

Colpo di scena in conferenza stampa, inaspettato, considerando quella che è la scelta sull’esclusione in Roma-Empoli.

Non per infortunio, secondo quelli che sono i rumors che filtrano dopo la conferenza stampa di José Mourinho che, apertamente ai giornalisti presenti a Trigoria, ha svelato quella che è la scelta di domani per la serata all’Olimpico contro l’Empoli.

È attesissima la coppia formata da Lukaku e Dybala, con l’Olimpico pronto ad esplodere di fronte alle giocate dei due che si sarebbero dovuti ritrovare all’Inter, ma sono finiti in Capitale per la coppia tra le più invidiate d’Italia. Occhio però a quelle che sono le parole sulla formazione proprio dello Special One, nel giorno di vigilia della sfida contro l’Empoli.

Roma-Empoli, Mourinho annuncia un’assenza in conferenza

Sarà Roma-Empoli il posticipo della quarta giornata di campionato in Serie A, dopo le tre partite di alcune delle big che si sfidano nell’anticipo del sabato, per quanto riguarda i club che giocheranno la Champions League nel corso della settimana.

Mourinho ha parlato delle sue scelte di formazione nella sfida che vedrà i toscani ospiti all’Olimpico, per Roma-Empoli.

E della formazione, parla di quello che sarà il cambiamento nelle retrovie, José Mournho: quasi sicuramente non ci sarà Chris Smalling in difesa e il motivo sembra non legato ad un infortunio.

Mourinho svela l’assenza di Smalling: le parole prima di Roma-Empoli

Alla vigilia di Roma-Empoli, José Mourinho ha svelato l’assenza possibile di Chris Smalling, nella sfida dell’Olimpico. Quelle che seguono, sono le parole dello Special One, che ha parlato dei cambi in difesa: “Chris per noi è fondamentale, ha una maturità tale da poter parlare di errori fatti e analizzare sé stesso. È molto facile dialogare con lui. Domani non sarà a disposizione, vediamo con l’allenamento di oggi ma magari torna all’ultimo per la panchina e per aiutare in caso di necessità. C’è grande possibilità che non giochi proprio”.

Non sembra però esserci una questione legata ad un infortunio, Smalling potrebbe riposare a favore di Ndicka e della scelta di andare con Mancini e Llorente nella difesa a tre di Mourinho.

Le parole di Mourinho in conferenza prima di Roma-Empoli

Nella conferenza stampa in vista di Roma-Empoli, ha parlato così José Mourinho: “Se siamo tutti disponibili, cambia il profilo della squadra. Adesso Lukaku può giocare di più, quando c’è Dybala abbiamo sempre una mano importante. Belotti ha fatto un grande sacrificio, anche al limite della stanchezza, discorso uguale per El Shaarawy. Il mio obiettivo? Vincere, sempre. Dalla prossima in poi. Io voglio vincere tutte le partite, non penso ad altro”.