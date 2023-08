Sassuolo: caso Berardi, arriva l’annuncio di Dionisi

Si scenderà in campo subito già domani con una nuova giornata di Serie A, la terza da calendario che si apre con Sassuolo Hellas Verona e c’è subito la notizia su Berardi.

Sassuolo: rientro Berardi, l’annuncio di Dionisi

Arrivano le ultime con gli aggiornamenti grazie alla conferenza stampa di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, che ha parlato alla vigila della partita Sassuolo Hellas Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico sul rientro di Berardi:

“Domenico potrebbe partire dall’inizio. C’è un buon rapporto con lui e si fida di me e io mi fido di Domenico persona. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo. Lui resta un ragazzo e un giocatore maturo. Sicuro la parte psicologia ha una certa valenza, non solo per lui, ma finalmente giocheremo con il mercato chiuso”.