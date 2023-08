Serie A: affare last minute, prendono Sensi

Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter in queste ultime ore di calciomercato. Una squadra è pronta a piazzare un colpo importante.

Stefano Sensi potrebbe in questi ultimi giorni di calciomercato lasciare l’Inter per iniziare una nuova esperienza. Diciamo che la sua permanenza è molto a rischio e dipenderà dalla volontà di Inzaghi di utilizzare o no il centrocampista e i movimenti che ci saranno in entrata per quanto riguarda il club nerazzurro.

Una squadra di Serie A resta alla finestra per Sensi e potrebbe sondare il terreno in queste ultime ore di calciomercato in caso di apertura da parte dell’Inter. Per questo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Sensi resta in Serie A, ecco con chi firma

Stefano Sensi è stato protagonista in questa estate con la maglia dell’Inter, ma gli arrivi lo hanno un po’ messo ai margini di questa squadra e Inzaghi potrebbe addirittura dare il via libera alla sua partenza soprattutto in caso di arrivo dei nuovi centrocampisti. Non sarà semplice considerando che ormai siamo vicini alla chiusura e ci dovrà essere una vera e propria corsa contro il tempo, ma tutto è naturalmente possibile.

Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe decidere di mettere sul piatto proprio Sensi per arrivare a Maxime Lopez del Sassuolo. In un primo momento si era parlato di Asllani, ma il profilo del centrocampista sembra essere quello giusto considerando anche l’ottimo rapporto con i tifosi e l’esperienza positiva in passato.

La corsa contro il tempo è ormai iniziata e per questo motivo servirà chiudere il prima possibile per non incappare magari in una beffa. I ragionamenti sono in corso e le decisioni sono destinate ad essere prese nel giro di davvero poco tempo considerando che ormai mancano poco più di 24 ore alla chiusura.

Mercato: Sensi è una opportunità

Sensi rappresenta una opportunità importante per quanto riguarda il Sassuolo e vedremo se alla fine ci sarà o no la fumata bianca. Molto dipenderà dalla situazione Maxime Lopez, ma non possiamo escludere che alla fine le due operazioni siano separate. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro su dove andrà a giocare il centrocampista ex Monza.