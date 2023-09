Scandalo Real Madrid: arrestati tre calciatori, il motivo

Un vero e proprio scandalo sportivo e giudiziario ha travolto nelle ultime ore il Real Madrid. Questo rischia di andare a gravare seriamente sull’immagine del club di Florentino Perez, rimasto inerme difronte a quanto successo oggi, proprio perché impotente.

Stando infatti a quanto riportato dalla stampa spagnola, tre giocatori del Real Madrid sono stati arrestati. Una notizia shoccante, e che inevitabilmente fa scoppiare uno scandalo attorno al club più importante e potente al mondo, considerata anche la gravità delle accuse mosse contro i suoi tesserati.

La giustizia è pronta a fare il suo corso, con l’immagine del Real Madrid decisamente macchiata da uno scandalo che presto potrebbe causare conseguenze gravi.

Arrestati tre giocatori del Real Madrid: il motivo

Il Real Madrid si è d’un tratto ritrovato in una bufera mediatica e giudiziaria che potrebbe inevitabilmente andare a ledere alla sua gloriosa immagine. Stando infatti a quanto riportato dalla stampa spagnola, e più precisamente da El Confidencial, tre giocatori dei Blancos sono stati arrestati questa mattina dalla polizia locale.

I protagonisti di questo episodio sono due giovani giocatori del Real Madrid C, la terza squadra delle Merengues, ed uno del Real Madrid Castilla, l’equivalente della nostra primavera, allenato dalla leggenda del club madrileno Raùl, prelevati questa mattina dalle forze dell’ordine direttamente dalla Città dello Sport di Valdebebas mentre si preparavano a svolgere l’allenamento. Si tratta di uno scandalo senza precedenti quello registrato oggi dalle parti degli uffici di Florentino Perez, anche perché le cause per il quale sarebbe stat poi effettuato questo arresto fanno decisamente rabbrividire tutti gli addetti ai lavori.

Sempre stando a quanto riportato da El Confidencial, infatti, i tre giovani calciatori del Real Madrid sono accusati di diffusione illegale di video di natura sessuale (reato di revenge porn).

Arresto in casa Real Madrid: la ricostruzione

Tre ragazzi del Real Madrid sono stati arrestati con le accuse di revenge porn. El Confidencial spiega come il tutto sia partito da una denuncia presentata lo scorso 6 settembre a Mogan, un piccole comune di Gran Canaria, dalla madre di una minore. Le fondi del quotidiano spagnolo assicura che la donna ha detto agli inquirenti che uno dei detenuti ha registrato un video porno con la figlia, che si dice essere minorenne, come protagonista, per poi diffonderlo senza il consenso di questa.

Effettuato l’arresto, gli investigatori vogliono ora sequestrare i telefoni dei detenuti (e non) per procedere con le indagini e capire se ci sono altre persone coinvolte in questa faccenda, scenario più che plausibile considerato quanto trapelato nelle scorse ore.

Il Real rischia grosso: c’è un quarto (possibile) giocatore coinvolto

I tre ragazzi arrestati dovrebbero essere le menti di questo becero episodio, ma non sembra siano gli unici coinvolti. Stando infatti a quanto clamorosamente rilevato da El Confidencial, anche un giocatore della prima squadra del Real Madrid potrebbe essere implicato in questa storia.