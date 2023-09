Thiago Motta convinto, firma subito: l’annuncio spiazza tutti

Il nome di Thiago Motta continua ad essere sulla lista dei preferiti di alcune delle migliori dirigenze d’Europa. Alla guida del Bologna l’italo-brasiliano sta stupendo tutti, ottenendo risultati che sono decisamente al di sopra delle reali aspettative del club emiliano.

Questo ha fatto sì che nel corso di quest’estate si ipotizzassero diversi scenari interessanti per il futuro di Thiago Motta, che però è sempre stato molto deciso e sicuro su cosa gli aspettasse e fosse meglio per lui.

Con insistenza si è parlato sempre e solo di un’ipotesi, che presto potrebbe concretizzarsi considerato il fatto che l’allenatore italo-brasiliano sarebbe stato convinto a firmare col club. A confermarlo è stato lo stesso Thiago Motta in una recente intervista.

Thiago Motta può firmare subito: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Thiago Motta. Essendo uno degli allenatori più interessanti in circolazione, l’italo-brasiliano è finito sul taccuino dei migliori club d’Italia e d’Europa, come confermato anche dalle avance estive di Napoli prima e Lione poi.

Thiago Motta però ha sempre dimostrato di essere completamente concentrato sul Bologna, soprattutto durante questo marasma che lo ha visto protagonista nel corso di questo appena concluso calciomercato. L’ex Spezia ha sempre e solo dato priorità alla società felsinea, e l’impressione è che anche in futuro questo possa accadere. Stando alle ultime notizie, infatti, Thiago Motta sarebbe stato convinto a proseguire il suo rapporto col Bologna, rinnovando il contratto in scadenza nel 2024.

Le parti sarebbero al lavoro per cercare di trovare un punto di incontro il prima possibile, anche se l’italo-brasiliano ha dichiarato di non avere nessuna fretta particolare. Intervistato dai microfoni di TMW a margine del premio ‘Nereo Rocco’ a Coverciano, Thiago Motta ha così parlato del suo rinnovo col Bologna: “Rinnovo? Ci stiamo lavorando, ma c’è tempo. Non abbiamo fretta”.

Bologna, rinnovo Thiago Motta: l’obiettivo dei felsinei

Il Bologna è al lavoro per prolungare il contratto di Thiago Motta, così da scacciare una volta e per tutte le voci che vedrebbero l’italo-brasiliano lontano dalla panchina felsinea. Di queste trattative se ne è parlato tanto nel corso di queste settimane, ma la verità alla fine è uscita fuori dalla bocca dello stesso Thiago Motta questo pomeriggio.

L’attuale allenatore del Bologna ha detto di non avere fretta di rinnovare col club, ma dal canto suo la società emiliana vorrebbe invece accelerare i tempi per evitare di arrivare a fine stagione con una panchina traballante. Non a caso, stando alle ultime notizie, il Bologna vorrebbe chiudere il discorso rinnovo Thiago Motta per fine ottobre, e le parti sarebbero in costante contatto per riuscire a trovare una quadra.

Rinnovo Thiago Motta: ha parlato l’agente dell’allenatore

In merito al rinnovo di Thiago Motta nelle scorse ore ha parlato anche Alessandro Canovi, agente dell’allenatore del Bologna. Intervistato ai microfoni di Cabale 88, il procuratore ha così fatto il punto sulla faccenda:

“Rinnovo di Thiago col Bologna? Il mio lavoro è quello di mettere sul foglio di carta le condizioni migliori per lui, ed al momento non ho ancora iniziato. Credo che sarà da vedere la condivisione di Thiago ed il presidente, poi comincerà il mio lavoro”.