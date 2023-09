Cecilia Rodriguez lascia senza parole: il bikini è scottante

Stavolta Cecilia Rodriguez ha lasciato i suoi fan davvero senza parole: l’ultimo scatto è da urlo.

Una bellezza latina che ha catturato il pubblico italiano. Quella di Cecilia Rodriguez è stata un’ascesa costante ed esponenziale, che l’ha portata in breve tempo a diventare una delle donne più seguite sui social dal pubblico italiano.

I più maliziosi penseranno che tutto è merito della sorella Belen e della sua fama tanta qualche anno fa. La verità è che il percorso di Cecilia è stato particolare e l’ha vista ritagliarsi uno spazio importante all’interno del panorama televisivo italiano e non solo.

La sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘ è stata utile per farsi conoscere dal vasto pubblico del piccolo schermo, così da andare anche ad incrementare la sua posizione sui social. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom attorno alla figura della giovane Rodriguez, più di quanto fatto con il fratello Jeremias. Quest’ultimo oggi conta poco più di 500 mila follower, mentre Cecilia ha raccolto nel tempo 4.7 milioni di persone che la seguono soltanto su Instagram.

Numeri importanti, che vanno a testimoniare quanto Cecilia sia riuscita a farsi apprezzare ed amare da tantissime persone. Certo, lo scarto rispetto a Belen (ad oggi 10.6 milioni di follower su Instagram) è ancora importante e c’è tutto un background televisivo costruito dall’ex compagna di Stefano De Martino nel corso del tempo. Ma Cecilia, ad oggi, può ritenersi soddisfatta anche in virtù di quelli che sono i suoi lavori da modella oltre che a livello pubblicitario.

Cecilia Rodriguez, l’ultimo scatto è davvero bollente

In fondo è chiaro ormai da tempo quanto i social siano importanti per questi personaggi ed imprenditori digitali. Avere tanti follower su Instagram, cosi come su TikTok, è un impegno anche nella gestione e nella pubblicazione di contenuti. Cecilia, sotto questo punto di vista, presta molto attenzione a cosa proporre al proprio pubblico. In queste ore, ad esempio, la bella argentina classe ’90 ha pubblicato un post che sta facendo girare la testa molti.

Luce scura, scatto in bikini ed un fisico da urlo: cosi si è presentata Cecilia a ridosso della fine dell’estate, dopo settimane dove si è chiacchierato molto di lei anche a causa di una possibile lite con Belen per colpa della nuova relazione di Belen con Elio Lorenzoni.

Su quest’ultimo, secondo rumor che si apprendono dai social, non ci sarebbe l’occhio benevolo di Cecilia. Pare che la sorella di Belen non sia totalmente d’accordo con questa nuova relazione, già finita al centro del chiacchiericcio mediatico da diverse settimane. Quanto ci sarà di vero? Lo si capirà col tempo, ma intanto ci si gode una Cecilia Rodriguez in gran forma.