Scudetto all’Atalanta: Gasperini svela l’obiettivo in diretta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna a vincere dopo un brutto ko e si inizia a parlare di Scudetto: l’analisi dell’allenatore orobico.

I nerazzurri sono ora a quota 6 in classifica e si è vista una squadra ben messa in campo e molto migliore rispetto a quella vista a Frosinone. La squadra bergamasca è sembrata molto più concentrata e ha capito in che direzione andare in questa stagione. Possono esserci ancora dei miglioramenti importanti e anche gli obiettivi da raggiungere sono di grandissimo spessore.

La vittoria dell’Atalanta fa felice Gian Piero Gasperini e cambia le carte in tavola rispetto a tutte le altre big di Serie A.

Vince l’Atalanta, Gasperini esulta: la sua analisi

La vittoria dell’Atalanta con i primi gol di Gianluca Scamacca in questa stagione significano tanto per Gasperini, ora felice dei miglioramenti visti in campo e pensa positivo in vista del prosieguo della stagione.

A Sky Sport, Gasperini ha analizzato la vittoria contro il Monza e ha parlato degli obiettivi stagionali della sua Atalanta.

“Non so se ci siamo rinforzati e quanto. La partita di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono ancora dire. Abbiamo rinnovato tanto soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore. La squadra ha mantenuto la sua intelaiatura”.

Atalanta da Scudetto: Gasperini orgoglioso, le sue parole

L’Atalanta si sta dimostrando una squadra che può avere margini di miglioramento molto imporanti. I nerazzurri giocheranno anche in Europa League in questa stagione e per il futuro pensano almeno al ritorno in Champions League.

Atalanta da Scudetto? “Sono molto contento della partita. Koopmeiners è stato straordinario e anche in difesa sono stati tutti bravissimi. Obiettivo Scudetto? L’obiettivo primario è cercare di vincere e fare delle belle partite per rendere felice la nostra gente. Abbiamo bisogno di un’ambiente gioioso, è qualcosa che ci distingue“.

Addio Zapata? “Quando ci siamo salutati pochi giorni fa ho avuto l’impressione che finisse un’epoca. L’obiettivo è sui ragazzi che sono venuti qui con grande entusiasmo. Cerchiamo di costruire un gruppo unito. Il mio augurio a Zapata è che possa fare cose straordinarie“.

Scamacca e De Ketelaere i nuovi pupulli di Gasperini

La vittoria dell’Atalanta porta la firma di Gianluca Scamacca e di Charles De Ketelaere, ancora una volta decisivi in questo inizio di stagione.

Scamacca? “Nel gioco aereo siamo diventati più bravi mentre prima giocavamo di più palla a terra. Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale, è partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile, credo che crescerà ancora“.

De Ketelaere rinato? “Era stato cercato da mezza Europa prima di andare al Milan. Ha avuto una stagione difficile ma viene da un anno con un tecnico molto bravo e con una grande società. Qui troverà la massima fiducia, perché crediamo tanto in lui“.