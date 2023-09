Serie A, ha firmato il figlio dell’ex Napoli: è già una star

Il calciomercato in Serie A è terminato ma ci sono ancora dei colpi – nelle giovanili – da poter mettere a segno d’ora in avanti.

Per le big del nostro campionato, però, è già il momento di iniziare a pensare a come migliorare le rose per il futuro. E non solo le prime squadre ma ance le giovanili, visto che il calcio italiano vive una crisi profondissima che nei prossimi anni rischierà di portare tutti i migliori talenti lontano dal nostro Paese.

Tanti ex calciatori della Serie A hanno lasciato ricordi indelebili nelle rispettive tifoserie ma anche nelle società. E i dirigenti hanno continuato a seguire i percorsi dei figli che, ancora giovanissimi, possono diventare il futuro del calcio italiano.

Serie A: firma il figlio dell’ex Napoli

Il calciomercato dei giovani non è mai chiuso per le grandi di Serie A che stanno già iniziando a valutare i profili più interessanti del presente e del futuro per costruire rose sempre più forti. E in attesa dello sviluppo e dei miglioramenti futuri, intanto si rinforzano le squadre giovanili che hanno bisogno di essere indottrinate alla cultura della vittoria.

Tanti ex campioni del Napoli hanno famiglia in Italia e hanno deciso di seguire la passione dei rispettivi figli per il calcio e la loro voglia di emergere allo stesso modo dei papà.

L’ex Napoli ha un figlio già piccolo campioncino che può diventare un simbolo del top club in futuro

Napoli, firma il figlio di Cavani: è ufficiale

Il Napoli e Edinson Cavani sono rimasti legatissimi nel corso degli anni. El Matador ha scritto pagine importantissime della storia del club azzurro e tutti i tifosi ancora oggi hanno a cuore le sorti del bomber uruguayano e lo seguono anche in Argentina, dove ha da poco firmato con il Boca Juniors.

Stando a quanto riferisce Il Mattino, ieri Lucas Cavani, figlio del Matador, ha firmato con il Napoli. Il piccolo Lucas ha firmato il contratto in compagnia di sua mamma Maria Soledad e di Rossano Vettosi, suo ex allenatore alla scuola Calcio Petrarca.

Il talento di Lucas Cavani non è sfuggito ai dirigenti del Napoli che hanno seguito i suoi passi sin da piccolo e ora si sono decisi a tesserarlo per non perdere il suo talento.

Il figlio di Cavani al Napoli: i dettagli

Lucas Cavani si lega al Napoli solo per una stagione, visto che per gli under 14 non si possono fare contratti di durata maggiore. Fino alla scorsa stagione ha giocato campionati di calcio a 5 o di calcio a 7 e ora inizierà a masticare anche i primi passi di calcio “vero”.

Il Napoli ha intenzione di continuare a lungo insieme al figlio di Cavani e chissà che non sarà anche un modo per far tornare, da dirigente, El Matador.