Serie A, bloccato Frattesi per giugno: arriva in un doppio scambio

La telenovela relativa al futuro di Davide Frattesi potrebbe presto, e finalmente, giungere ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbe chi avrebbe compiuto un importante passo in avanti con l’Inter, bloccando il giocatore in vista del prossimo calciomercato invernale. Guai però a credere che Frattesi si trasferirà, anche perché soprattutto nel calciomercato vige la regola del “mai dire mai“, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, complice anche il fatto che a guadagnarne economicamente e numericamente sarà solo l’Inter, che oltre ad un compenso riceverà in scambio di Frattesi anche due giocatori che potremmo dire conoscere discretamente la Serie A, giusto per utilizzare un eufemismo.

Bloccato Frattesi per giugno: telenovela finita

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Davide Frattesi, destinato a lasciare l’Inter la prossima estate anche se Simone Inzaghi ha insistito tanto per trattenerlo in nerazzurro. Se le cose non dovessero cambiare da qui alla fine della stagione, ovviamente a livello di minutaggio, l‘agente Beppe Riso prenderà il suo assistito e gli troverà la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera, che in tutto questo sarebbe anche già stata trovata.

Stando alle ultime notizie, infatti, una grande di Serie A avrebbe compiuto il passo più lungo della gamba con l’Inter, mettendo delle basi solide per un accordo con i nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo. Niente di ufficiale, né tantomeno deciso o ufficioso, ma la strada intrapresa sembrerebbe essere quella giusta, come conferma anche la positività che si registra proprio in questi giorni nel quartier generale del club. Certo, da qui a giugno potranno cambiare tantissime cose, ma mai come adesso la telenovela Frattesi sembrerebbe essere giunta alle sue battute finali.

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, infatti, la Roma avrebbe in programma un nuovo assalto per il centrocampista italiano la prossima estate. L’idea questa volta è quello di riuscire a riportarlo veramente a casa, e per farlo il club giallorosso avrebbe in mente di offrire all’Inter soldi più addirittura due contropartite tecniche.

L’affare Frattesi si chiude grazie allo scambio

Nella prossima stagione potremmo finalmente tornare a vedere Davide Frattesi con la maglia della Roma. Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, il club giallorosso avrebbe in programma un nuovo assalto per il centrocampista italiano, pronto a lasciare l’Inter difronte ad un’offerta importante.

Dal canto suo il club nerazzurro non vorrebbe privarsene, ma non sembrerebbe esserci via di scampo. La Roma, comunque, è pronta a fare sul serio, anche a livello economico, visto che oltre ad un compenso economico, pur di arrivare a Frattesi sarebbe pronta ad inserire come contropartite tecniche anche Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, ma una base solida per raggiungere l’accordo è stata messa.