Zhang dichiara “bancarotta”: situazione tremenda per l’ex Inter

L’Inter è passata di mano da qualche mese e dopo l’addio di Zhang la situazione economica è cambiata: ora Suning dichiara bancarotta.

La proprietà cinese dei nerazzurri negli anni ha fatto molto bene e ha portato l’Inter al livello in cui è attualmente e la situazione è nettamente migliorata rispetto all’immediato dopo Moratti. Poi pian piano sono sorti i primi problemi economici e finanziari che non hanno permesso alla società asiatica di continuare a investire e hanno portato al cambio di proprietà.

Ora l’Inter è nelle mani di Oaktree e c’è un progetto futuro che può continuare a far crescere il club sia dal lato sportivo che da quello economico.

Da Suning a Oaktree: l’Inter ringrazia per l’addio

Dopo il debito enorme di Suning e Zhang con il fondo americano Oaktree la situazione economica della società cinese è crollata totalmente e sono nate difficioltà enormi che hanno portato all’addio e al cambio di proprietà in nerazzurro.

Steven Zhang ha provato per mesi a trovare nuovi acquirenti per l’Inter o almeno un nuovo modo per saldare il debito con Oaktree ma non ha mai trovato chi appoggiasse questa sua voglia di trattenere l’Inter e alla fine la società americana ha “pignorato” la società nerazzurra, divenendone proprietaria per il 100%.

Tutto il mondo Inter ora ringrazia per questo cambio di proprietà perché la famiglia Suning ha dichiarato bancarotta per alcune holdings.

Suning nel caos: tre holdings in bancarotta

Tre holding di proprietà di Zhang Jindong hanno dichiarato bancarotta in Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito. L’ente che si occupa di bancarotta e riorganizzazioni aziendali ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group.

Suning ora è nei guai totali. Due delle tre holding attraverso cui Zhang Jindong controlla una piccola percentuale in Suning.com, sono andate in bancarotta. E tra queste c’è anche la Suning Holdings Group che controllava l’Inter fino a poco tempo fa.

Nei prossimi giorni la Banca Centrale di Nanchino avvierà i primi colloqui con i creditori per arrivare a un accordo per riuscire a estinguere tutti i debiti delle tre holdings di Suning.

Bancarotta Suning, declino totale: cosa sta succedendo