Serie A: emergenza in attacco, firma subito uno svincolato

Emergenza in attacco per il club italiano che ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati. Ecco le ultimissime riguardo l’ingaggio del bomber svizzero.

Colpo a sorpresa da parte della società che sta portando avanti una trattativa per uno svincolato. Nel mirino del direttore sportivo c’è un attaccante svizzero, reduce da un’avventura di due anni in Turchia tra le fila del Kayserispor. Ecco tutti i dettagli in merito a questo trasferimento che potrebbe materializzarsi già nelle prossime settimane.

Passi in avanti da parte della società che ha ancora un posto libero nella lista per la Serie A. Il direttore sportivo potrebbe presto completare quella posizione con l’ingaggio di un nuovo attaccante. A sorpresa, potrebbe arrivare un nuovo giocatore dal mercato degli svincolati. Una soluzione low cost per sistemare il reparto avanzato che è in emergenza.

Calciomercato: lo svincolato è già in citta, colpo ad effetto

Si attendono conferme riguardo questa indiscrezioni di calciomercato relativa alla firma dell’attaccante. Attualmente svincolato, sarebbe già stato avvistato in città per un colloquio con il direttore sportivo del club e l’allenatore. Una situazione da monitorare per la società che è in grande emergenza in attacco.

Per questa ragione il ds ha deciso di pescare dal mercato degli svincolati per aggiungere una nuova pedina all’attacco del mister che non ha grande fiducia nei giocatori attualmente a disposizione. A conferma di ciò anche la scelta di schierare un falso nove nel corso dell’ultima sfida di campionato.

Ecco perché, in attesa del completo recupero di Dia, la dirigenza granata potrebbe intervenire in attacco con l’arrivo alla Salernitana dello svincolato Mario Gavranović,. Classe 1989, di nazionalità svizzera, è reduce da un’esperienza di due anni in Turchia. Addirittura, secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, il giocatore è già stato avvistato in città in un noto locale.

Chi è Gavranović, l’attaccante nel mirino della Salernitana

Di origine croata-bosniaca, Gavranović è nato a Lugano nel 1989. E’ cresciuto calcisticamente nel Team Ticino per poi giocare con la squadra della sua città dove ha militato fino al 2008. Poi una lunga trafila che l’ha portato in giro per l’Europa tra Schalke 04, Zurigo, Magonza, Rijeka, Dinamo Zagabria e Kayserispor che è la sua ultima esperienza. Attualmente è svincolato ed in cerca di una nuova squadra visto che ha ancora l’ambizione di tornare in Nazionale, con la quale ha l’attivo ben 41 presenze e 16 gol. A sorpresa, i dirigenti granata potrebbe concludere questo affare e chiudere la trattativa per l’arrivo alla Salernitana di Gavranović. L’opzione è sul tavolo, adesso l’ultima parola toccherà al club e all’allenatore.