Serie A: pronto anche il secondo esonero

Notizie riguardo la situazione allenatori in Serie A: dopo l’esonero di Zanetti ora è pronto anche un altro licenziamento già dopo poche giornate di campionato.

Saranno decisivi i prossimi impegni per capire che scelta sarà presa da parte della società che non ha più intenzione di vivere una situazione così difficile. Per questo motivi si pensa di cambiare il prima possibile.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il cambio di rotta che vuole dare il club in un momento veramente complicato e la situazione che può portare anche con un cambio di allenatore.

Serie A: risultati negativi a sorpresa, primi esoneri

Momento difficile già dopo soltanto 4 giornate di campionato per diversi allenatori di Serie A. Perché sono davvero molte le squadre che hanno iniziato con un andamento altalenante e che possono portare ad un cambio in panchina immediato nelle prossime ore. Non hanno iniziato come ci si aspettava nemmeno le big come Napoli, Roma, Lazio e Atalanta che già hanno perso punti improtanti in classifica.

Al momento però non sembrano essere seriamente in bilico gli allenatori dei top club. Più in discussione ci sono quelli in fondo alla classifica di Serie A. Dopo l’esonero di Zanetti a rischio ci sono anche Sousa con la Salernitana e Dionisi con il Sassuolo. Così come anche Ranieri e Sottil con Cagliari e Udinese.

Salernitana: Sousa a rischio esonero, la decisione

Bisognerà capire che tipo di situazione avrà Paulo Sousa che rischia seriamente l’esonero con la Salernitana per l’inizio da incubo in campionato. La scorsa stagione è arrivato a campionato in corso e ottenuto grandi risultati, tanto che è stato accostato al Napoli in estate ed anche altri club.

Niente da fare però quest’anno con Sousa che può essere ora esonerato dalla Salernitana dopo le pesanti sconfitte che ha incassato nelle ultime settimane. Saranno decisive le prossime partite da calendario.

Calendario Salernitana: Sousa esonerato senza risultati

Saranno decisive assolutamente le prossime due partite per la Salernitana di Paulo Sousa che rischia l’esonero. Infatti, ora, in questa situazione, il tecnico portoghese può seriamente essere fatto fuori dalla società se non dovesse dare una scossa nelle prossime due gare di campionato.

Il calendario della Salernitana metterà di fronte al club campano due squadre per due scontro diretti. Si giocherà contro Frosinone ed Empoli e sono due partite dove non sono contemplati passi falsi per la società. Con un’altra sconfitta in una delle due partite allora per Sousa può arrivare l’esonero e terminare la sua avventura a Salerno.