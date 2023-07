Serie A, il presidente fa fuori i migliori: caos totale

La Serie A è al centro di numerose mosse di calciomercato che stanno cambiando il volto alle società e rischiano di creare caos.

Le squadre italiane sono già al centro di numerosi movimenti di calciomercato e presto possono chiudersi accordi importanti. Il calciomercato di Serie A si sta infiammando di giorno in giorno e gli allenatori stanno ancora aspettando che si completino le rose per poter lavorare al meglio.

Il campionato di Serie A sta diventando appetibile per tantissime squadre europee che hanno deciso di acquistare dall’Italia per migliorare le rispettive rose. E i presidenti ora devono decidere se rinnovare i rispettivi campioni o lasciarli partire.

Calciomercato Serie A: caos per i rinnovi

Il calciomercato per le grandi di Serie A è nel vivo e può portare a grandi sorprese. La stagione sta avviandosi verso l’inizio e ci sono molte cose da sistemare e da programmare per la maggior parte delle squadre del nostro calcio.

Per alcune società la stagione scorsa è stata molto positiva e vorrebbero iniziare la nuova nel migliore dei modi. Per altre, invece, gli obiettivi stagionali saranno molto differenti rispetto al solito e ci sono anche questioni di mercato irrisolte.

La stagione inzierà tra meno di un mese e ogni dirigenza ha iniziato già a mettere in piedi un piano per il futuro. In questo momento, però, per molte società è tempo di rinnovi e si sta creando grande caos intorno alle situazioni non ancora risolte.

Lazio, Lotito scarica i campioni: cosa succede

La Lazio è tornata in ChampionsLeague ma il calciomercato fatica a decollare. I biancocelesti saranno nuovamente protagonisti nella grande Europa ma Claudio Lotito non sta aiutando la crescita della squadra. Dalla fine della scorsa stagione sono andati via Igli Tare e Milinkovic-Savic, due uomini importanti per la società, per la squadra e per lo spogliatoio.

E presto potrebbero esserci altri addii di lusso. Il presidente Lotito non ha ancora messo nero su bianco sui rinnovi di contratto e molto presto gli assalti dall’estero potrebbero favorire gli addii di altri campioni.

I tifosi biancocelesti sono molto preoccupati dalla situazione che si sta venendo a creare e dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore sono arrivate le prime proteste veementi.

Lazio, Luis Alberto e Zaccagni con il rinnovo in stand-byù

In casa Lazio è caos intorno ai rinnovi di contratto di Luis Alberto e Mattia Zaccagni. Sono due perni fondamentali per Maurizio Sarri ma la società sta portando avanti da troppo tempo le trattative che sembravano chiuse.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero non c’è solo il caso Luis Alberto a tenere banco in casa Lazio. Anche Zaccagni aspetta da un anno il rinnovo e Immobile ha bussato per un adeguamento, ma il presidente Lotito ha rimandato il discorso a fine mercato.