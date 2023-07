Scollatura vertiginosa: Federica Nargi stavolta ha esagerato

La showgirl romana torna a splendere sui social con uno scatto davvero rovente: i followers restano estasiati

Sono davvero tanti gli anni nei quali ha costruito un’immagine di successo, vincente ed estremamente amata. Federica Nargi, nel mondo dello spettacolo, continua a ottenere consensi sia dal pubblico maschile che da quello femminile.

Bellezza senza tempo, l’ex velina è diventata ormai uno dei canoni di riferimento della tipica donna mediterranea. Sorriso magnetico, un corpo statuario con ogni forma al posto giusto.

Che riguardino scene di vita quotidiana insieme a amici e familiari, o istantanee durante i suoi innumerevoli lavori, la Nargi cura particolarmente le sue pagine social. In particolar modo su Instagram, dove ha rotto il muro dei 4,2 milioni di followers, la showgirl romana ha un enorme seguito.

Federica Nargi è nata il 5 febbraio 1990 a Roma, con la sua carriera che ha avuto inizio da giovanissima come modella. Anche in questo ambito ha raccolto con soddisfazioni collaborazioni con i brand più famosi nel campo della moda. Successivamente la consacrazione su Canale 5. Antonio Ricci la scelse come velina mora di ‘Striscia la Notizia‘, affiancandola a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti insieme alla bionda Costanza Caracciolo.

Da lì, la carriera, le ha riservato spesso e volentieri anche ruoli da conduttrice. Uno dei suoi ultimi programmi è stata la ‘Gialappashow’, accanto al trio comico ‘Gialappa’s Band’. L’ennesimo successo in una carriera stellare nel nostro Paese.

Federica Nargi bollente: scollatura da urlo

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal marzo 2009 fa coppia fissa con l’ex bomber di Juventus e Milan Alessandro Matri. La coppia ha avuto anche due bellissime bambine: Sofia di 6 anni e la minore, Beatrice, di 4. Adesso, con un’estate tra le più calde degli ultimi anni, la showgirl romana ha deciso di alzare ulteriormente la temperatura.

Prima a Ponza, poi a Ibiza. Le variegate vacanze della Nargi sono caratterizzate sempre da una sola cosa: la sua bellezza. E gli innumerevoli scatti che Federica si concede, nelle quali mette in mostra il suo corpo prosperoso e curve davvero da applausi, lasciano praticamente sempre i fan a bocca aperta.

È il caso dell’ultima istantanea, direttamente da Formentera, dove un’abbronzatissima Nargi mostra una scollatura davvero da capogiro. Pantalone e top a tema floreale, con il lato A della ex velina che ha lasciato esterrefatti i fan. Un look sensualissimo, quasi da gitana, nel giro di una manciata di ore ha fatto il pieno di likes e commenti.