Serie A, derby di Milano: emergenza totale, a rischio due big

Dopo la sosta Nazionale ritornerà la Serie A con un derby di Milano tutto da vivere: i big verso il forfait, è emergenza totale

Un momento già decisivo per la stagione nonostante siamo soltanto all’inizio del campionato. La Serie A è partita a mille con Milan ed Inter attualmente capoliste in classifica: ora ci sarà il derby di Milano per una sfida avvincente all’ultimo sangue.

Dopo tre giornate di campionato Milan ed Inter guidano il campionato italiano. Dopo una campagna acquisti importanti, i due top club milanesi vogliono tornare subito protagonisti anche in Champions League. Pioli ed Inzaghi dovranno fare i conti con la situazione degli infortunati al rientro dagli impegni dei Nazionali. Un momento decisivo per mettere in campo i migliori 22 per vivere un derby di Milano suggestivo.

Serie A, forfait per il derby di Milano: quanti problemi, infermiera piena

Giorni intensi con una settimana di preparazione tutta da vivere per l’appuntamento di sabato prossimo alle 18 a San Siro. Il derby di Milano attira sempre migliaia di spettatori e telespettatori per una sfida imperdibile sotto ogni punto di vista. Problemi a non finire per i due allenatori che dovranno cercare di recuperare i big entro sabato.

Stefano Pioli dovrà fare la conta al rientro dei nazionali. Già è in dubbio la presenza di Giroud, che ha rimediato una botta alla caviglia sinistra: nelle ultime ore si è fermato il centrale francese Pierre Kalulu a causa di un problema muscolare ed ora è a rischio per il derby di Milano, in programma sabato prossimo. Da valutare anche le condizioni di Theo Hernandez: il terzino francese del Milan non prenderà parte alla sfida contro la Germania facendo così il suo rientro anticipato in Italia.

In questa settimana ci saranno nuovi esami per conoscere le sue condizioni: in caso di forfait, spazio alla coppia obbligata Kjaer e Thiaw vista la squalifica di Tomori. Martedì si raduneranno a Milanello per preparare al meglio il derby di Milano: una sfida dai mille significati per affrontare i nerazzurri. Se non dovesse farcela Giroud, pronto già Jovic che è arrivato proprio nell’ultimo giorno di mercato estivo. Okafor è stato provato spesso come vice Leao partendo dalla zona sinistra.

Pioli ed Inzaghi dovranno così fare subito la conta per capire su chi contare: Lautaro arriverà a Milano a poche ore dal derby di Milano dopo gli impegni con l’Argentina. L’attaccante sudamericano vuole mettere la firma dopo i cinque gol realizzati nelle prime tre giornate di Serie A. Tutto è ancora in dubbio: sarà una settimana già cruciale per le big milanesi.