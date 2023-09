PSG e Ligue 1 sotto attacco: Neymar sgancia la bomba

Neymar senza peli sulla lingua: il fuoriclasse brasiliano sgancia una clamorosa bomba dall’Arabia e attacca il Psg e la Ligue 1.

Se c’è una cosa di cui possiamo essere certi è che tra Neymar e il Psg l’amore non è mai scoppiato del tutto. O perlomeno che non è stato sincero. Nonostante sia rimasto in Francia per sei lunghe stagioni, il brasiliano evidentemente non è mai riuscito a integrarsi del tutto all’interno del club parigino.

Questione di feeling. Nemmeno i soldi possono riuscire a far scattare in un giocatore quella scintilla necessaria per sentirsi a suo agio in un ambiente. Anche per questo motivo non sorprende che, alla prima occasione utile, il fuoriclasse abbia colto la palla al balzo per attaccare senza remore la Ligue 1 e la sua vecchia squadra.

Oggi Neymar è un giocatore felice, pienamente soddisfatto della propria vita professionale. Il trasferimento all’Al-Hilal, in Arabia Saudita, non lo ha visto minimamente come un passo indietro nella sua carriera. Anzi, O’Ney è convinto che scelta migliore non la potesse fare. Anche perché il livello del calcio saudita non è così basso come tutti credono.

Anzi, il brasiliano è convinto di aver fatto anche un upgrade rispetto alla Ligue 1, e lo ha confermato chiaramente in conferenza stampa: “Con i grandi campioni che giocano da noi è probabile che il campionato saudita sia migliore di quello francese“. Una vera e propria stoccata da parte del campione ex Psg, e non l’unica di queste settimane.

Neymar scatenato: il brasiliano attacca il Paris Saint-Germain

Sputare nel piatto in cui si è mangiato, per utilizzare un’espressione comune, non è certo il modo più elegante per chiudere una relazione, di qualunque tipo essa sia. Ma lo sappiamo bene, l’eleganza non è certo la caratteristica che maggiormente ha contraddistinto Neymar nel corso della sua carriera.

Sorprende quindi, ma fino a un certo punto, che abbia deciso di spendere parole non proprio al miele verso il Psg, il club che lo ha profumatamente pagato fino a pochi mesi fa, ricevendo in cambio, tra l’altro, molto meno di quanto ci si potesse aspettare.

Per difendere il suo grande amico Leo Messi, che nelle sue due stagioni al Psg ha reso come un giocatore normale, pur essendo indubbiamente il più grande calciatore della sua generazione, Neymar non ha lesinato infatti un attacco diretto al suo ex club.

“Leo è andato in paradiso con l’Argentina ed è caduto all’inferno con il Psg“, ha affermato, senza troppi giri di parole, il brasiliano. Quello che loro due hanno vissuto a Parigi, secondo il pensiero di O’Ney, è stato un vero inferno. Dal suo punto di vista i due non sono stati messi nelle condizioni di rendere al meglio, e la colpa sarebbe tutta del club. Parole destinate a far rumore in Francia. Arriverà una replica da parte di Al-Khelaifi?