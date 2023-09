Inter e Napoli: scambio di mercato per gennaio

Inter e Napoli si daranno battaglia fino alla fine della stagione per la vittoria dello Scudetto: a gennaio possono imbastire uno scambio.

Le due squadre anche l’anno scorso hanno avuto un lungo scontro per vincere il campionato, fino alla vittoria dello Scudetto degli azzurri che hanno fatto 90 punti e vinto il terzo titolo della propria storia. Spalletti ha battuto Inzaghi ma ora il tecnico del Napoli è cambiato e l’Inter vuole approfittare delle difficoltà degli azzurri per vincere di nuovo il titolo e cucirsi la seconda stella sul petto.

Napoli e Inter sono spesso anche avversarie di mercato ma per gennaio potrebbero pensare di imbastire uno scambio che faccia felici sia gli allenatori che i calciatori.

Calciomercato Intrer, Inzaghi può strappare un calciatore al Napoli

Il calciomercato dell’Inter è stato molto importante. I nerazzurri hanno perso alcuni calciatori di grande spessore ma sono riusciti a ricostruire una rosa che può garantire grandi risultati sia in Serie A che in Champions League. Simone Inzaghi si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla dirigenza ma spera che la squadra possa essere nuovamente migliorata nel mercato invernale.

La squadra di Inzaghi sembra completa in ogni reparto ma il tecnico vuole avere a che fare con una rosa ancora più profonda.

L’Inter è al lavoro per strappare un talento al Napoli. I nerazzurri lo hanno seguito anche questa estate ma poi non si è affondato il colpo.

Inter: scambio con il Napoli? Le ultime

L’Inter sta pensando di acquistare un calciatore dal Napoli. I nerazzurri sono già molto forti e competitivi ma il tecnico ha chiesto ulteriori miglioramenti alla dirigenza.

Secondo quanto riferisce Sport 1, Eljif Elmas è l’obiettivo principale dell’Inter già per il mercato di gennaio. Il calciatore macedone è stato centralissimo con Spalletti ma con Rudi Garcia non riesce a trovare spazio.

Inoltre la sua situazione contrattuale è un po’ complessa, visto che non ha discusso ancora il rinnovo – in scadenza nel 2025 – con il club partenopeo. Potrebbe partire ma il Napoli chiede più di 30 milioni di euro.

Elmas piace all’Inter: proposto lo scambio con Sensi

Per abbassare le pretese economiche del Napoli, l’Inter pensa di imbastire lo scambio inserendo anche Stefano Sensi nella trattativa. Il centrocampista italiano potrebbe fare molto comodo al gioco di Garcia e, per questo, Sport 1 rivela del possibile scambio da fare a gennaio.

Il Napoli non intende privarsi di Elmas tanto facilmente. In estate De Laurentiis ha rifiutato un’offerta dal Lipsia di ben 30 milioni di euro e l’obiettivo del patron azzurro è quello di rinnovare il contratto del macedone. La situazione relativa al suo futuro potrebbe essere presto ridiscussa con l’agente Nikola Gjosevski che sarà in Italia per un colloquio con il club azzurro.