Serie A: Maldini ritorna, e spunta un retroscena con il Milan

Paolo Maldini sembra ponto a tornare nel Mondo del Calcio. Dopo l’esperienza al Milan come dirigente, Maldini potrebbe tornare sui campi da calcio con un nuovo ruolo in Italia. Secondo le ultime notizie in arrivo da Milano, l’ex dirigente del Diavolo avrebbe sul suo tavolo parecchie proposte.

Milan: l’idea Maldini ed i dubbi sull’addio

Cosa farà Maldini dopo aver detto addio al Milan? Il tormentone sul futuro di Paolo Maldini continua a non avere una risposta. Nelle ultime settimane, infatti, Paolo Maldini avrebbe ricevuto diverse proposte. Dopo aver riportato il Milan a vincere lo Scudetto, Paolo Maldini ha lasciato il club al termine dell’ultimo campionato. Con lui anche il ds Massara.

Secondo quanto trapela, tra le proposte per Paolo Maldini ci sarebbe anche quella di un ritorno in Nazionale. Come il padre Cesare, ct della Nazionale nella sfortunata avventura del 98’, anche Paolo potrebbe entrare nel giro della Nazionale nel ruolo di dirigente. Maldini starebbe valutando la proposta senza fretta ma intanto emergono altri retroscena sull’addio. Come riportato dal giornalista ex Mediaset Bruno Longhi, il motivo dell’addio tra Maldini ed il Milan potrebbe esser stato Cardinale.

L’ex giornalista Mediaset, infatti, ha accampato dubbi sulla precedente gestione Maldini-Massara.

Milan: problemi tra Maldini e Cardinale?

Il Milan si sta rendendo protagonista di uno dei mercati più attivi in Serie a. Con Yunus Musah ad un passo, il club di via Aldo Rossi si appresta chiudere l’ottavo colpo della sessione estiva. Un’accelerata che non può esser spiegata solo dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Come confermato da Bruno Longhi, il mercato dei rossoneri è straordinario. Sul proprio profilo Twitter, il telecronista si è chiesto “Da dove arrivano queste risorse?”. A Paolo Maldini, in coppia con Ricky Massara, veniva chiesta una strategia diversi, concretizzatasi poi nella gestione della campagna acquisti del 2022 che ha portato ad una rosa incompleta.

Ma come mai oggi RedBird ha trovato tali e tante risorse visto che al duo Maldini – Massara è sempre stato chiesto di operare a zero? Tra le ipotesi c’è quella che tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini al Milan non ci fosse buon feeling. Lo stesso Bruno Longhi rispondendo ad un tifoso ha sentenziato. “Diciamoci che probabilmente Maldini stava sul c***o a Gerry”. Probabilmente nella società rossonera esistevano frizioni interne a prescindere dal proprietario Cardinale. Alle domande dei lettori, lo stesso Longhi ha risposto: “Chi mi ha detto? Lei sa che mestiere faccio da una vita?”.