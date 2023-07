Elena Barolo tira su la gonna: così si vede tutto

Molto sensuale l’ex velina di Striscia la Notizia Elena Barolo: la bionda torinese si è mostrata in questa foto molto sbarazzina.

Ancora oggi il programma Mediaset Striscia la Notizia è molto seguito dal pubblico italiano, ogni sera nel prime time di Canale 5. Uno show satirico e ironico che forse ha perso lo smalto di un tempo, ma che rimane come pietra miliare di un certo tipo di TV.

Uno dei motivi per cui Striscia è considerato da sempre un programma intrigante e seguito è sicuramente la presenza delle veline. Ovvero le vallette ‘mute’ pronte ad allietare il pubblico con i loro stacchetti sensuali, con i sorrisi a trentadue denti e con le loro mise piuttosto succinte.

Tante le veline storiche che ancora oggi sono rimaste nell’immaginario collettivo italiano, seguite dal pubblico nonostante magari siano da anni fuori da quella tipologia di personaggio. Una di queste è la biondissima Elena Barolo, torinese doc che indossò i panni di velina dal 2002 al 2004, per poi tornare temporaneamente nel 2011.

Bellissima, ironica ed elegante. Queste le doti rinomate di Elena Barolo, che una volta smessi i panni di velina ha continuato a farsi riconoscere nel mondo della TV con ruoli importanti in show televisivi o mini-serie.

Elena Barolo, chic e sensuale: lo scatto che intriga tutti suoi follower

La bionda torinese classe ’82 è piuttosto attiva su Instagram, con i suoi 295 mila follower. Elena utilizza l’account per mostrare la sua vita privata, i suoi impegni professionali ma anche per mostrarsi ancora in forma pazzesca, sempre attenta alla dieta, alla cura del corpo ed al fitness. Non a caso non dimostra affatto i 40 anni di età già compiuti.

La Barolo nell’ultimo scatto pubblicato si è mostrata proprio in tutto il suo essere: sbarazzina ed elegante, con un vestito estivo e leggero ma molto chic che però viene alzato dalla parte inferiore alla maniera di Marylin Monroe. In questo modo l’ex velina mostra le sue gambe attraenti ed atletiche, senza alcuna timidezza. Uno scatto simpatico ed allo stesso tempo molto intrigante che mostra la vera essenza della Barolo.

Elena Barolo in carriera ha partecipato a varie trasmissioni televisive e vanta anche alcune apparizioni da attrice, sia al cinema che in serie TV di buon successo. Come nella commedia Ex – Amici come prima dei fratelli Vanzina. Intanto si gode il rapporto con lo stilista Alessandro Martorana, ormai da tempo suo compagno, con cui però non ha avuto figli.