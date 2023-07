Serie A, scelto il nuovo direttore sportivo: accordo a sorpresa

In Serie A è periodo di profondi cambiamenti che possono dare il via ad una vera e propria rivoluzione in tutto il calcio italiano.

Il calcio italiano è al centro di grandi cambiamenti che possono stravolgere completamente il nostro campionato. Molte squadre hanno deciso di rivoluzionare sia il reparto rosa che quello dirigenziale e ci sono stati molti cambi di maglia – o di giacca – anche dietro la scrivania.

Le grandi squadre cercano anche nuove figure dirigenziali da cui ripartire e ora la scelta può ricadere su uno dei personaggi più importanti del calcio italiano. La notizia ha fatto subito il giro d’Italia e non sono da escludere nuovi accordi a breve.

Serie A: cambio in dirigenza, c’è una firma a sorpresa

Il campionato italiano sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti. Le ultime stagioni hanno dimostrato una grande crescita globale ma anche un momento di crisi senza precedenti. Le squadre non riescono più a convincere i grandi campioni come invece succedeva un tempo e ora ci si affida soprattutto alle conoscenze dei direttori sportivi per trovare nuovi talenti.

L’ultimo caso è quello del Napoli che con Cristiano Giuntoli e la sua squadra è riuscito a trovare talenti straordinari come Kvaratskhelia e Kim e ha avuto il coraggio di portarli in Serie A. Ma ora tutti i grandi club si stanno adattando a questa nuova politica che dà di nuovo grande lustro alla figura del direttore sportivo.

Ora in Serie A possono esserci nuovi cambi in dirigenza. Il nome di Walter Sabatini torna a fare eco negli uffici dei presidenti di Serie A che cercano un uomo esperto e con tanta voglia di tornare in gioco.

Sabatini forma un team di consulenti: l’annuncio

Le ultime esperienze di Walter Sabatini da direttore sportivo in Serie A sono state ricche di colpi di scena. Il dirigente italiano è sempre stato considerato un genio nel suo mestiere, sia per la conduzione delle trattative che per la capacità di convincimento per i calciatori. E le stagioni delle sue squadre sono state delle vere e proprie montagne russe.

Ora Walter Sabatini si propone alle squadre come consulente con la sua agenzia. L’ex dirigente di Bologna, Roma e Salernitana, tra le altre, diventerà un consulente sportivo per i club di tutto il mondo e sarà a capo del gruppo Walter Sabatini Consulting Team che collaboreranno con lui.

Si mette a disposizione dei club che decideranno di chiedere consulenze sullo svolgimento di una stagione o per il mercato e tutto ciò che riguarda il lavoro del direttore sportivo.

Walter Sabatini ancora nel calcio: il suo annuncio

La nuova vita di Walter Sabatini potrebbe portarlo a girare tutto il mondo per le grandi capacità che possiede. Insieme al suo team si metterà a disposizione di tutti i club che lo vorranno.

E l’annuncio è arrivato sul profilo Instagram ufficiale del direttore sportivo.

“Ora è tempo di cambiare: il calcio sta cambiando ho bisogno di farlo anche io. Continuerò a lavorare nel calcio, a cui ho dato la mia vita, ma lo farò da consulente, disponibile per i club che ne potrebbero aver bisogno”.