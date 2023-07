Colpo di scena Zidane: colloqui col francese

Zidane è ancora senza squadra e sono in tanti a volerlo, ma qualcuno avrebbe addirittura già aperto una trattativa per averlo in panchina.

La sua è probabilmente la carriera più fulminante tra gli allenatori emersi nell’ultimo decennio, eppure anche una delle più strane. Zinedine Zidane è arrivato con poche aspettative alla guida del Real Madrid nel 2016, in pochi anni ha vinto tutto, si è preso un po’ di risposo, è tornato, ha rivinto, e di nuovo si è fatto da parte. In tanti lo vorrebbero, logicamente, a guidare la propria squadra, ma il francese resiste a tutte le sue pretendenti, o almeno lo ha fatto finora.

Approdato sulla panchina del Real Madrid nel gennaio del 2016 per sostituire Rafa Benitez, è rimasto alla guida dei Blancos per tre stagione e mezza. Un bottino invidiabile, in così poco tempo: uno scudetto, tre Champions League, una Supercoppa spagnola, due Supercoppe europee e due Mondiali per club. Dopo qualche mese di riposo, nel marzo 2019 è tornato alla ‘Casa Blanca’, e in altre due stagioni e mezza ha aggiunto in bacheca un altro scudetto e una Supercoppa di Spagna.

Dall’estate del 2021 non allena più nessuno, di nuovo a riposo, non si sa bene in attesa di chi o di cosa. Per lui si era parlato della nazionale francese, ma anche dopo la sconfitta in finale in Qatar Deschamps è stato confermato, non tra pochi dubbi. Si parlava del PSG, il più ricco e quotato club di Francia, ma anche qui non si è concluso: prima è arrivato Galtier, adesso Luis Enrique. La Juventus lo ha sempre sognato, ma lo stipendio da 12 milioni netti a stagione è fuori dalle possibilità bianconere, in questo momento.

Il ritorno di Zidane? Ecco dove potrebbe allenare

Il suo nome, però, resta sempre di estremo fascino, con gli esperti di calciomercato che cercano di capire quale sarà il suo destino. Di recente avrebbe rifiutato la panchina degli Stati Uniti, padroni di casa nella Copa America del 2024 e dei Mondiali del 2026. Altre fonti parlano di un interesse da parte addirittura del Messico. Ma il futuro del tecnico francese potrebbe essere di nuovo un club, e una scelta clamorosa si profila all’orizzonte.

Zidane potrebbe tornare di nuovo al Real Madrid, secondo il giornalista Ekrem Konur. Il club di Florentino Perez lo avrebbe contattato per una terza avventura in panchina, ovviamente a partire dalla stagione 2024/2025. Tra un anno scadrà infatti il contratto tra il Real e Carlo Ancelotti, che è già stato annunciato come allenatore del Brasile fino al 2026. Perez vuole cautelarsi in anticipo, e strappare già un sì a Zidane, che non sembra avere fretta di accasarsi in un nuovo club.