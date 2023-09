Spalletti rivoluziona la Nazionale: fa fuori tre titolari

Luciano Spalletti ha già dato nuova forma alla Nazionale italiana ma ora vuole ulteriori cambiamenti: ha deciso chi far fuori dei titolari.

Il ruolo del nuovo commissario tecnico è sicuramente molto delicato e sarà fondamentale riuscire a operare lì dove ci sono le maggiori difficoltà lasciate dalla precedente gestione. Contro la Macedonia del Nord non sono arrivati troppi segnali positivi ma ora Luciano Spalletti vuole una scossa immediata contro l’Ucraina. La partita è quasi da dentro o fuori per la qualificazione ai prossimi Europei e non si può più sbagliare.

Il futuro dell’Italia passa proprio dalla sfida di San Siro di questa sera e l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti contro la diretta concorrente per il secondo posto nel girone.

Italia Ucraina, Spalletti vuole la prima vittoria: ancora 4-3-3

L’Italia di Luciano Spalletti deve tornare a vincere e regalare la prima vittoria da ct all’ex allenatore del Napoli. La partita potrebbe essere decisiva ai fini della classifica finale del girone, visto che battendo l’Ucraina si aggancerebbe il secondo posto – con una partita in meno – e si avrebbero maggiori chance di portare avanti un percorso positivo.

L’Italia vista contro la Macedonia del Nord è stata negativa. Ci sono stati troppi errorri e le prime prove della squadra “titolare” non sono andate a buon fine. Inoltre si aggiungono alcuni infortuni che cambiano i piani del ct che, ora, deve provare nuove soluzioni.

L’unica certezza che porta Luciano Spalletti, ad oggi, è il 4-3-3. Si è deciso di continuare con il modulo che ha portato alla vittoria dell’Europeo e che ha consentito al tecnico di vincere lo Scudetto sulla panchina del Napolli.

Rivoluzione Italia: le scelte di Spalletti

L’Italia di Luciano Spalletti ha bisogno di un grande cambiamento e di una nuova marcia per puntare a vincere contro l’Ucraina. La Nazionale ora deve fare di tutto per portare a casa i tre punti ma soprattutto deve iniziare a mostrare il “bel calcio” di cui tanto si parla ma di cui non c’è traccia.

Italia Ucraina sarà la partita della prima rivoluzione di Spalletti sulla panchina dell’Italia. Si continuerà sul 4-3-3 ma, secondo La Gazzetta dello Sport, cambieranno gli interpreti.

La formazione dell’Italia vedrà diversi cambi rispetto alla partita contro la Macedonia del Nord. Donnarumma tra i pali con Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Biraghi a completare il quartetto difensivo. A centrocampo il solito Barella che farà reparto con Locatelli e Frattesi. In attacco, invece, i cambi sono due: giocheranno Zaniolo e Raspadori a supporto di capitan Ciro Immobile.

Tonali, Provedel e Spinazzola non convocati

L’Italia cambia volto contro l’Ucraina. Luciano Spalletti non vuole cali di tensione e ha già annunciato che sarà molto selettivo, pur a costo di sembrare eccessivo nelle scelte.

Le prime tre decisioni sono già state prese: per la partita contro Ucraina, sono stati esclusi dai convocati Sandro Tonali, Ivan Provedel e Leonardo Spinazzola. Seguiranno la partita dalla tribuna di San Siro.