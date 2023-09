Doping Pogba, decisa la maxi squalifica: Juve sotto shock

La Juventus è stata invasa da un’ondata di polemiche per il caso Pogba, scoperto positivo al doping: ora è stata decisa la maxi squalifica.

Il centrocampista è risultato positivo al testosterone dopo un test effettuato dai medici antidoping al termine della partita inaugurale del campionato della Juventus contro l’Udinese. La notizia è emersa ieri pomeriggio e ha creato panico in tutto l’ambiente juventino, gettando un’ombra anche sulla buona fede del centrocampista o dei medici a cui si rivolge.

La situazione relativa a Pogba è sotto esame anche dalla Juventus che vuole vederci chiaro fino in fondo per evitare ogni responsabilità e di cadere, dunque, in ulteriori problemi societari.

Caso doping Pogba: cambia il futuro della Juve

Paul Pogba è stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone. La giornata di ieri è stata pesantissima per il mondo Juventus e per Massimiliano Allegri. Il tecnico alla Continassa stava preparando la prossima partita, contro la Lazio, con gli uomini che erano rimasti a disposizione e in un attimo è calata un’ombra di polemiche e di pericolo sul mondo Juventus.

Era già assente dal terreno di gioco Pogba perché sta recuperando dall’ennesimo problema fisico che lo ha colpito negli ultimi giorni

Nel pomeriggio, poi, è arrivata la stangata: Paul Pogba positivo al testosterone e sospeso da ogni attività sportiva in via cautelare.

Lunga squalifica per Pogba: le ultime

Pogba è stato trovato non negativo dopo un controllo antidoping effettuato al termine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, partita in cui il centrocampista era rimasto in panchina. Le analisi sono state effettuate nel laboratorio del CONI dell’Acquacetosa di Roma, un riferimento in materia anche a livello internazionale, e i risultati sono stati comunicati all’Organizzazione Nazionale Antidoping, che successivamente li ha notificati al club bianconero e al calciatore.

Ora Pogba potrà richiedere le controanalisi, passaggio necessario per confermare o meno, la positività.

Ma il problema principale legato alla lunga squalifica a cui sarà condannato Paul Pogba. Il rischio è di un’assenza lunghissima, che può anche mettere fine alla sua carriera da calciatore.

Quattro anni per Pobga: shock Juventus

La notizia è stato un vero e proprio shock per tutto l’ambiente Juventus perché il rischio è di una squalifica fino a 4 anni per Pogba. Nelle ultime settimane stava dando segnali confortanti rispetto al rientro in campo e piano piano stava riassaggiando il campo.

Ora la squalifica fa il bello e il cattivo tempo per la Juventus. Da un lato si perde un calciatore che poteva dare una grossa mano e si rischia anche di restare bloccati tra le polemiche, mentre dall’altra parte ci sarà la sospensione dello stipendio che farà risparmiare soldi importanti per i bilanci bianconeri.