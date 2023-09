Ines Trocchia, proposta da sogno per i fan: l’appello che scatena il Web

Ines Trocchia fa una proposta particolare ai tanti ammiratori del web: la super modella colpisce dritto al cuore

La bellezza e la sensualità di una come Ines Trocchia non passano mai inosservate. La modella partenopea è un personaggio ormai celebre nel mondo della moda e sui social e raccoglie frotte di ammiratori in ogni dove. Ma in questi giorni si sta parlando di lei molto più del solito e c’è un motivo ben preciso.

Nell’ultimo post su Instagram, infatti, Ines si è lasciata andare a un annuncio che non poteva lasciare indifferenti tutti coloro che si sono perdutamente innamorati del suo fascino. La modella è tornata single, come scritto esplicitamente da lei. Si è conclusa dunque la relazione con il collega statunitense Levi Conely. Non conosciamo i motivi della rottura, sta di fatto che Ines ha spiegato di essere sola in questo momento e focalizzata sui propri obiettivi e la propria realizzazione personale. Ma chissà, magari aperta a qualche nuova conoscenza se se ne presentasse l’occasione.

Un annuncio che inevitabilmente ha fatto sì che sulla sua bacheca e verosimilmente nel suo direct si moltiplicassero i messaggi e le ‘candidature’ di quanti sognerebbero, e probabilmente sono in molti, di averla come fidanzata. Del resto, parliamo di una delle bellezze italiane più in vista, anche su scala internazionale, visto il suo elevato seguito sui social: oltre un milione e 600 mila followers su Instagram.

Ines Trocchia, un invito a cena imperdibile: gli ammiratori si precipitano a risponderle

Spesso, poi, Ines si diverte a stuzzicare la passione e la fantasia del suo pubblico. Come in occasione di uno dei suoi ultimi post su Twitter, nel quale appare in abito da sera a bordo di una imbarcazione in laguna, a Venezia, dove ha presenziato al Festival del Cinema.

Un look da capogiro che non poteva che infiammare il web, con una visione ravvicinatissima della sua scollatura provocante quanto basta. La didascalia è tutto un programma: “Mi invitereste a cena con questo vestito?“. Manco a dirlo, sono stati numerosissimi i like e i commenti entusiasti di una simile eventualità, con la solita pioggia di complimenti. Qualcuno ci ha poi scherzato su in maniera ironica: “Ci penso un attimo…sì!“, oppure “No, alla fine ti guarderei tutto il tempo e non riuscirei a mangiare assolutamente niente“.