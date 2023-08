 Lukaku ha un problema serio: è appena stato scoperto

Il film che riguarda Romelu Lukaku e il suo futuro è ormai noto a tutti: è tra i best seller del calciomercato estivo e per il belga ci sono grandi guai in vista.

Dopo aver detto addio all’Inter in maniera burrascosa, per Romelu Lukaku è arrivato il momento di trovarsi una nuova squadra, visto che al Chelsea non è al centro del progetto tecnico di Mauricio Pochettino e non è contemplata la sua permanenza. I Blues hanno deciso già più di un anno fa di salutarlo a titolo definitivo ma non si trovano soluzioni.

Lukaku è l’uomo mercato su cui si stanno concentrando tutte le chiacchiere di queste settimane. Non ha più risposto all’Inter per cercare un accordo con la Juventus e ora è possibile che salti anche l’affare con i bianconeri.

Futuro Lukaku: ora è tutto un rebus

Romelu Lukaku vive un periodo estremamente complicato dal punto di vista sportivo. Nella passata stagione ha fatto poco all’Inter, perdendo – da protagonista – una finale di Champions League dopo aver sbagliato due gol incredibili sotto porta e aver “regalato”, di fatto, la vittoria al Manchester City di Pep Guardiola.

Il legame tra Lukaku e l’ambiente Inter, però, è sempre stato di grande rispetto reciproco e di grande bene tra le parti, dopo che la Curva e tutto il tifo nerazzurro avevano “perdonato” il primo addio per approdare al Chelsea.

Ora proprio il Chelsea vuole cedere a titolo definitivo Romelu Lukaku perché non lo ritiene all’altezza della situazione e non in grado di accontentare le richieste di Pochettino. Ma sta diventando tutto un caos: non trova un accordo.

Lukaku alla Juventus? C’è un nuovo problema

Romelu Lukaku quest’estate sembra aver deciso di far parlare di nuovo solo di sé. Ha detto addio all’Inter per ritornare al Chelsea dopo il prestito ma nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento simile a quello assunto dal belga. È sparito dai radar nerazzurri, non ha più riposto a dirigenti ed ex compagni e ha deciso di troncare i rapporti.

Il motivo? Un possibile accordo con la Juventus che ha in mente di acquistare un nuovo attaccante. E proprio con la Juve ora sta nascendo un nuovo problema, visto che – dopo un accordo di massima tra Lukaku e il club – ora c’è da fare i conti con un super Dusan Vlahovic che continua a far bene nel pre campionato.

Per Lukaku, però, c’è anche un problema di natura che sta tormentando il suo normale ritorno in campo: la forma fisica. Il quotidiano “rosa” riferisce che è in sovrappeso di diversi kili e sta combattendo contro la bilancia per tornare in forma.

Lukaku – Juventus: accordo sempre più difficile

Proprio per questo motivo sembra farsi sempre più difficile un accordo tra BigRom e la Juventus che, intanto, continua a trattare con il Chelsea per lo scambio Lukaku più soldi per Vlahovic.

La Juventus guadagnerebbe anche circa 30 milioni di euro da questo scambio e porterebbe a Torino un attaccante funzionale alle richieste di Allegri.