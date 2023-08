Nuove sirene arabe: via dalla Juve

La Juventus può perdere un altro top player: sirene arabe, il campione è tentato da una nuova avventura e da un super ingaggio.

Continua il mercato a porte girevoli, almeno stando ai rumor provenienti da tutto il mondo, per la Juventus targata Allegri-Giuntoli. Sono diversi gli affari in uscita che devono essere sbloccati per poter permettere al nuovo Football Director di poter agire anche in entrata, finalizzando le operazioni già messe in piedi (si parla di top player come Lukaku e Kessié). Tutti i big bianconeri al momento sono in teoria sul mercato, e le nuove sirene provenienti dall’Arabia potrebbero convincere uno dei più calciatori più amati dai tifosi bianconeri a lasciare la Vecchia Signora.

Vendere per diventare più forti. Questa la formula, già utilizzata nella scorsa stagione al Napoli da Giuntoli, che il club bianconero vorrebbe utilizzare per cercare di rendere la rosa competitiva anche per lo scudetto. Un’impresa non semplice, ma tutto sommato alla portata, considerando che tra esuberi e top player in evidenti difficoltà non mancano ai bianconeri i giocatori da poter ‘sacrificare’ sul mercato.

Non a caso si è parlato moltissimo, in queste settimane, di una possibile partenza di Chiesa, di Bremer e soprattutto di Dusan Vlahovic. Per ora non è arrivata nessuna offerta convincente per il centravanti serbo, ma la sensazione è che la situazione si possa sbloccare da un giorno all’altro. Per lui, così come per un altro pilastro del club bianconero, nuovamente tentato nelle ultime ore da una proposta faraonica proveniente dall’Arabia.

L’Arabia fa sul serio: super offerta al big della Juventus, il giocatore tentenna

Accettare le super offerte arabe è una scelta di vita. Quelle proposte a tanti tanti zeri fanno girare la testa, questo è innegabile, ma sono collegate a un trasferimento in un paese lontano, in una cultura diversa da quella occidentale, all’accettazione di alcune norme e di alcune contraddizioni che creano scalpore in buona parte del resto del mondo. Ed è anche per questo che in molti riflettono per giorni e giorni prima di accettare, compreso un grande calciatore della Juventus, tentato dalle sirene arabe ma ancora indeciso sul da farsi.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, a farsi avanti concretamente per Alex Sandro, decano bianconero finito negli ultimi tempi ai margini del progetto tecnico di Allegri, è stato l’Al-Hilal, la stessa squadra che ha già portato a casa a suon di milioni calciatori del calibro di Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Kalidou Koulibaly.

In scadenza nel 2024, il terzino sinistro brasiliano è di fatto sul mercato per i bianconeri, non essendo più un cardine del nuovo corso juventino. L’offerta araba per il momento non lo ha però ancora convinto. La sensazione è che servirà ancora qualche giorno per poter arrivare a una decisione importantissima per il suo futuro.

Restare alla Vecchia Signora potrebbe infatti voler dire accontentarsi di vivere una stagione ai margini, probabilmente spesso in panchina in un’annata in cui, tra l’altro, il club non ha nemmeno l’impegno europeo per poter far ruotare la rosa. Andare in Arabia sarebbe invece un salto nel vuoto, ma sicuramente ben remunerato e con la possibilità di assicurarsi probabilmente il posto da titolare fisso.