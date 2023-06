Roma: Mourinho perde la pazienza, può lasciare l’Italia

Incredibile quello che sta accadendo in Italia in vista della prossima stagione per la Roma e José Mourinho che può anche dire addio.

Il club giallorosso sta lavorando per ottenere una stagione da top in vista del prossimo anno e per riprendersi dopo la Finale di Europa League persa contro il Siviglia ai rigori.

Intanto, ora arriva una pessima notizia che riguarda il futuro di Mourinho con la Roma, una notizia che può spaccare in due la tifoseria e beffare la società.

Roma: scoppia il caso Mourinho

Momento complicato questo per la Roma di Mourinho che ora dovrà provare a reagire. A inizio della prossima stagione il club dovrà scendere in campo senza il proprio allenatore e per questo motivo si proverà a dare il meglio ancora di più. La squadra ha già fatto capire al proprio allenatore di voler provare ad ottenere il massimo dei risultati anche senza in panchina il tecnico portoghese.

Saranno settimane importanti le prossime per capire quello che sarà deciso nei confronti di Mourinho da parte della Giustizia Sportiva di Serie A che ha preso una decisione forte al momento nei confronti dell’arbitro italiano. Una vicenda che potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola in vista del futuro. Perché dopo il momento della conferma e la trattativa del rinnovo di contratto ora si potrebbe anche pensare ad un addio anticipato.

SOno anni che ci sono polemiche su Mourinho e gli arbitri in Serie A, ma qualcosa potrebbe continuare ad andare verso questa direzione che potrebbe mettere seriamente nei guai il club in vista del nuovo anno. La società potrebbe perdere uno dei suoi talenti migliori.

Roma: squalifica Mourinho, ricorso del club

José Mourinho dovrà saltare i primi due turni di campionato, oltre a 4 gare in Europa. Allenatore giallorosso preso di mira, Mo dovrà saltare 10 giorni per squalifica sulla panchina della Roma per il caso Chiffi: adesso il club giallorosso si ribella.

Il tecnico portoghese è stato multato con 50mila euro, stessa ammenda anche al club. Ora però i Friedkin valutano il ricorso per avere di nuovo a disposizione il prima possibile l’allenatore portoghese. La Roma punta forte su Mourinho.

Roma: la reazione di Mourinho alla squalifica

Tutta questa situazione potrebbe solo infastidire ancora di più Mourinho per quello che accadrebbe in vista della prossima stagione e del futuro. Perché l’allenatore non ci sta e ha voglia di poter essere libero di poter esprimere i propri pensieri. Per questo motivo si parla tanto di quello che può essere José Mourinho che penserebbe di lasciare l’Italia in vista del prossimo anno. Il club però ha intenzione di tenerlo in rosa e confermarlo a lungo ancora.