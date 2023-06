Zaniolo Juventus: c’è già accordo, è atteso in città

Le ultime di calciomercato che riguardano la Juventus e l’accordo che può firmare con Nicolò Zaniolo nelle prossime ore, perché c’è l’apertura totale.

Il giocatore è pronto a cambiare aria dopo l’esperienza vissuta in Turchia. Perché il calciatore italiano sta valutando la possibilità di approdare di nuovo in Italia.

Aggiornamenti importanti sull’affare che può riportare il giocatore nel nostro campionato. Ora ci sono delle notizie che aprono le prossime trattative in maniera importante il futuro del giocatore.

Calciomercato Juventus: Zaniolo è pronto a firmare

Non c’è più possibilità che Zaniolo resti in Turchia, ormai il giocatore è uscito allo scoperto e ha già svelato anche quella che potrebbe essere la sua destinazione preferita. C’è la chiara volontà di fare ritorno in Italia in vista delle prossime settimane di mercato e ora si aspetterà il momento giusto per chiudere. Perché la Juventus è uno dei club fortemente interessati al giocatore italiano da diverso tempo.

Novità per quello che può essere ora il futuro di Zaniolo che non vede l’ora di scegliere di nuovo il campionato italiano di Serie A. Perché il calciatore ha vinto il campionato in Turchia con il Galatasaray e per questo motivo ora spinge per un campionato di nuovo più competitivo in vista del prossimo anno.

C’è un chiaro messaggio da parte di Zaniolo che dopo Inter e Roma potrebbe vestire la maglia di un altro top club in Italia. C’è la Juventus che da tempo lo insegue, così come anche il Milan. Ora è stato lo stesso esterno italiano ad esporsi in maniera ufficiale per provare a dare il via alle trattative per poter di nuovo tornare a giocare in Serie A.

Zaniolo: assist alla Juventus

Clamorosa e inaspettata apertura di Nico Zaniolo alla Juventus. Perché il giocatore è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per parlare del suo futuro. Un chiaro messaggio per la società che ora non vede l’ora di poter provare a chiudere l’arrivo del calciatore.

Sono state le ultime ore quelle decisive per Zaniolo che può davvero arrivare con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho sempre tifato per i bianconeri, giocare con loro mi farebbe piacere anche senza la Champions League”.

Juventus: Zaniolo pronto ad arrivare in città

Zaniolo e la Juventus possono raggiungere un accordo molto velocemente dopo quanto rivelato dal giocatore. Anche perché da tempo il club bianconero segue il talento italiano.

Allo stesso tempo però nelle prossime ore il giocatore potrebbe tornare in Italia e scegliere Torino come destinazione, perché Zaniolo può firmare con la Juventus e arrivare in città per completare l’operazione.