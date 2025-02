Stanno comprando Nunez in Serie A, scambio deciso per l’estate

Clamoroso colpo di scena di calciomercato con un club di Serie A pronto a mettere le mani sul campione uruguaiano Darwin Nunez che può lasciare il Liverpool.

Arrivato nel 2022 ora può già lasciare il club dei Reds, perché si è acceso un forte interesse da parte di diverse squadre che possono pensare di mettere le mani proprio su Nunez se dovesse lasciare il Liverpool. Adesso ci sono degli aggiornamenti di calciomercato che possono chiarire la vicenda che può svelarsi davvero incredibile per un club di Serie A.

C’è grande interesse per Nunez anche in Serie A e un club prepara l’assalto per acquistarlo dal Liverpool visto che il club inglese lo considera in uscita in vista della prossima estate. Il calciatore in questo momento non sembra rientrare pienamente nel progetto di Arne Slot in vista del futuro nonostante stia facendo cose positive quando chiamato in causa. Adesso però ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano la svolta che può esserci.

Calciomercato Serie A: Nunez firma con uno scambio

Incredibile quanto raccontato proprio nelle ultime ore per quello che può essere il futuro di Darwin Nunez lontano dal Liverpool visto che il giocatore sembra essere arrivato ad un bivio per la sua carriera. Il club è disposto ad ascoltare le offerte per l’attaccante uruguaiano questa estate e liberarsi di lui puntando su altri profili.

Occhio dunque a quello che può accadere perché sono diverse le squadre che si sono interessate e fatte avanti e adesso attenzione anche al ruolo che gioca un club di Serie A che può pensare di mettere le mani proprio su Nunez. Secondo le ultime notizie è concreto l’interesse da parte di una delle migliori società italiane che pensa anche allo scambio.

Su tutti c’è anche l’Arabia Saudita che si è già fatta avanti e pensa al colpo Nunez ma il Milan ora è il club italiano che può approfittare della grande occasione per provare a portare proprio il giocatore del Liverpool in Serie A la prossima estate.

Il Milan pensa alla cessione di Rafael Leao e Nunez può essere il sostituto scelto dal club rossonero in vista del futuro. Le prossime settimane potrebbero essere già decisive per capire come andrà a finire.