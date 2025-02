Colpo Dodo: accordo segreto con l’agente, firma già

Dodo (Domilson Cordeiro dos Santos) ha avuto un exploit clamoroso in questa stagione e ora è sulla bocca di tutti: pronte le firme.

Il calciatore brasiliano si è preso la fascia vincendo nettamente il ballottaggio iniziale che sembrava poterci essere con Kayode ed è diventato uno dei leader della società e del gruppo, visto che è anche uno dei capitani. La sua crescita è stata eccezionale, ha fatto sì che la situazione alla Fiorentina potesse andare sempre meglio e il suo rendimento ora è finito nel mirino delle altre grandi.

Si parla spesso di Dodo come colpo di calciomercato per le big del nostro campionato e non solo: ora c’è un accordo con il su agente.

Calciomercato Fiorentina: Dodo è tra i più richiesti

La Fiorentina si gode il talento dei suoi calciatori e oltre Kean c’è anche Dodo che sta facendo benissimo con la maglia della Viola in questa stagione, contribuendo in maniera attiva a sognare la qualificazione in Champions League.

Le prestazioni di Dodo con la Fiorentina hanno portato le big a interessarsi a lui e soprattutto hanon fatto sì che Palladino trovasse un grandissimo esterno che potesse fare un grande percorso e diventare uno dei calciatori più prolifici della squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dodo è finito nel mirino delle big: il terzino brasiliano è pronto alle firme e sta scombussolando tutte le idee per il futuro.

Dodo pronto a firmare un nuovo contratto

Il futuro di Dodo sta cambiando in queste ore. In estate è stato a un passo dall’addio, con il cambio tecnico che sembrava dover pesare come un macigno anche su calciaotri importanti ma poco prolifici come lui. Sotto la gestione Italiano non era perfetto, non riusciva a mostrare il meglio di sé e ha ricevuto spesso molte critiche.

Palladino ha rimesso Dodo al centro della Fiorentina e ora è uno dei leder tecnici e umorali dello spogliatoio Viola. È diventato figura di riferimento per i compagni, soprattutto quelli più giovani, e ora vuole continuare a essere centrale nel progetto, diventando anche bandiera per la tifoseria.

Secondo quanto riferisce TMW, la Fiorentina procede a passi spediti per il rinnovo di Dodo. L’esterno brasiliano ha dato conferme clamorose con una stagione fin qui sontuosa e quindi è da trattenere a tutti i costi.

Dodo firma il rinnovo con la Fiorentina

Dodo verso il rinnovo con la Fiorentina. L’esterno brasiliano non è sul mercato e non lo sarà. Ha fatto bene fin qui e la societ intende premiarlo con un rinnovo importante che possa confermarlo sulla fascia destra e renderlo sempre più importante.

Inter e Juventus avevano pensato a lui per migliorare la fascia destra per la prossima stagione ma ora dovranno cambiare obiettivo e puntare su un altro tipo di calciatore.