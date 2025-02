Serie A, infortunio serio per il nuovo acquisto: si teme il peggio

Si teme il peggio sul titolarissimo e nuovo acquisto, che si è infortunato al ginocchio nell’ultimo appuntamento in Serie A.

Un problema non da poco se si considera che il giocatore era appena arrivato dal mercato di gennaio e sul quale si teme, adesso, il lunghissimo stop.

Si era già capito, dai primi momenti in campo, che non si trattava di un semplice e banale infortunio. Altro che di poco conto come sperava il club in questione, soprattutto per ciò che si racconta nella giornata di oggi e con l’annuncio in merito alle reali condizioni svelati da La Gazzetta che ha spiegato cosa è successo al calciatore, costretto al forfait da qui in avanti, in Serie A.

Infortunio e stagione compromessa: si teme il peggio sui tempi di recupero

Saranno tutt’altro che brevi i tempi di recupero per il centravanti che, arrivato con l’intenzione di finalizzare quelli che sono gli obiettivi della stagione per il club di Serie A, nell’ultima giornata di campionato con sconfitta per il suo club, ha subìto un brutto infortunio al ginocchio.

Si teme il peggio, con la speranza che almeno possano essere escluse le lesioni. Ma secondo ciò che raccontano da La Gazzetta di Parma, lo stop non sarà appunto breve, anzi.

Per quanto riguarda il prossimo match, sicuramente non ci sarà per la delicata sfida contro la Roma, ma non solo. La stessa fonte svela che, con il lungo stop, la stagione potrebbe essere a dir poco compromessa considerando che mancano 14 partite alla fine e, con l’obiettivo salvezza da raggiungere, il Parma perde per un lungo periodo il centravanti Milan Djuric.

Infortunio al ginocchio: è serio, le condizioni svelate in mattinata

Questa mattina, anticipa la stessa fonte, si è annunciata la serietà dell’infortunio per il calciatore del Parma, Milan Djuric. Era appena arrivato dal Monza e con l’intento di trascinare il Parma, dopo quanto di buono aveva fatto nelle sue esperienze precedenti e che lo avevano messo anche tra le opzioni di mercato di Juventus, Napoli e Inter, come alternativa in attacco importante, visto il rendimento avuto in Serie A. Le cose però si “interrompono” adesso perché rischia di stare fuori a lungo, a causa del suo stesso infortunio al ginocchio.

Infortunio grave, ma il club non torna sul mercato: niente svincolato

C’è il Venezia che ancora potrebbe finalizzare il colpo in attacco, nel nome di Wissam Ben Yedder, ma il Parma se dovesse essere confermato il lungo stop di Djuric, si affiderà a Bonny e gli altri elementi della rosa, presenti nell’organico di Mister Pecchia.