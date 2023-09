UFFICIALE – Arriva Ljajic gratis: colpo di scena, ecco chi lo ha preso

Una vecchia conoscenza della Serie A fa ritorno a casa, in un vero e proprio colpo di scena per il calciomercato.

Ljajic, che ha vissuto diverse esperienze in Serie A, ha firmato ed è ufficiale il suo trasferimento con tanto di annuncio apparso sul sito del club, per quanto riguarda l’immediato arrivo per praticamente a titolo gratuito.

Un annuncio che ha fatto felici i tifosi, perché per lui si tratta di un ritorno a casa dopo diversi anni passati in giro per l’Europa, dopo l’exploit vissuto tra Roma e Fiorentina, tra le altre, in Italia.

Calciomercato, riecco Ljajic: colpo ufficiale, arriva dalla lista degli svincolati

Adem Ljajic ritorna a casa, una sorpresa vera e propria nel colpo di scena che riguarda il calciomercato legato al serbo. Ha vissuto esperienze importanti in Italia, con alcuni club come Inter e Roma, oltre al Torino e la Fiorentina, tra i top club in Serie A.

Era stato accostato ad alcuni club italiani, anche in Serie B, ma alla fine il calciatore serbo che ha oggi 31 anni, ha preso una scelta ben precisa, che è quella di tornare a casa sua.

È infatti arrivato in serata l’annuncio su Adem Ljajic che torna ufficialmente al Novi Pazar. Sono passati praticamente 18 anni dalla sua separazione con il club serbo, per concedere a Ljajic il grande salto tra le top del calcio in Europa. Adesso, il club che lo aveva lanciato da giovanissimo, è pronto ad accoglierlo.

Ljajic annunciato in serata: il comunicato ufficiale del Novi Pazar

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Novi Pazar in merito all’arrivo di Adem Ljajic: “Cari tifosi, dovete dare il benvenuto al nostro Adem Ljajic che torna a casa sua. Nella serata di venerdì, alle ore 20, sarà presentato davanti a voi. Il più importante rinforzo della storia del nostro club si allenerà ufficialmente con noi, non perdetevi lo spettacolo, abbiamo un programma ricco di sorprese. Facciamo la storia insieme, ci vediamo domani per riabbracciare Adem Ljajic”.

Ultime su Ljajic, il cerchio si chiude: finirà la carriera al Novi Pazar?

Potrebbe finire dunque la sua carriera al Novi Pazar, Adem Ljajic. Il calciatore serbo, dopo un lungo periodo vissuto con diversi club in giro per l’Europa, alla fine sarà in Serbia per concludere la sua carriera. Nell’ultima stagione, Adem Ljajic ha giocato in Turchia, precisamente con la maglia del Karagumruk, club allenato da Andrea Pirlo nell’anno scorso, terminato con la separazione che ha portato poi alla Samp. Dopo alcuni rumors legati appunto ad un approdo in blucerchiato, alla fine Ljajic ha scelto il ritorno a casa al Novi Pazar, club che lo lanciò prima dell’addio con destinazione Partizan.