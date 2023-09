Serie A, stop per un titolare: salta la prossima di campionato

Alla vigilia del prossimo week-end di campionato continuano ad arrivare brutte notizie per i tifosi e tutti i fantallenatori. La lista degli indisponibili continua infatti a riempirsi ogni giorno che passa, e l’ultimo infortunio registrato è quello che sicuramente preoccupa di più, considerata l’importanza del giocatore.

La speranza era che nulla di particolarmente grave avesse colpito il titolare, ma gli esami hanno evidenziato un problema muscolare che sicuramente lo costringerà a saltare la prossima giornata di campionato.

Questo ovviamente stravolge i piani dell’allenatore, che in queste ultime ore di avvicinamento alla partita dovrà trovare una soluzione valida a questa assenza.

Serie A, infortunio per il titolare: le ultime dall’infermeria

Continuano ad arrivare brutte notizie dalle infermerie di Serie A per la prossima giornata di campionato. Da questa sosta nazionale sono stati infatti diversi i giocatori tornati acciaccati, chi in un modo chi in un altro, con gli allenatori che si sono ritrovati di conseguenza costretti a dover stravolgere completamente i loro piani per far fronte a queste assenze.

L’ultimo infortunio è quello che sicuramente potrebbe spostare di più gli equilibri in Serie A, considerata l’importanza del giocatore all’interno degli schemi della sua squadra. Uscito per un fastidio muscolare nel corso dell’ultimo impegno della sua nazionale, sin da subito le sensazioni non erano delle migliori, ed i risultati degli esami ai quali si è sottoposto in mattinata non hanno fatto altro che confermare questa negatività che si era creata attorno alle sue condizioni.

Le alternative in quel ruolo di certo non mancano, ma in una partita delicata come la prossima le qualità del giocatore avrebbero sicuramente potuto fare comodo alla squadra. Stando dunque a quanto riportato anche dallo stesso club stesso in un comunicato ufficiale, Ivan Juric non avrà a disposizione per la sfida di lunedì contro la Salernitana Mergim Vojdova, fermo ai box a causa di un infortunio di natura muscolare.

Torino, infortunio Vojdova: le condizioni dell’esterno

Mergim Vojdova si è fermato a causa di un infortunio di natura muscolare. L’esterno del Torino, uscito nei minuti finali di Romania-Kosovo, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali in giornata dal club granata che hanno evidenziato una sofferenza locale del muscolo bicipite femorale sinistro.

Infortunio, questo, che costringerà Vojdova a saltare la Salernitana, ma che verrà valutato giorno dopo giorno considerate le alte speranze di poterlo recuperare non subito, ma quasi, visto che gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso ogni forma di lesione.

Torino: i tempi di recupero di Vojvoda

L’infortunio di Vojvoda preoccupa fino ad un certo punto l’ambiente granata, particolarmente fiducioso di un pronto e veloce recupero da parte del kosovaro. Al momento non sono stati stabiliti dei precisi tempi di recupero per l’esterno del Torino, ma l’impressione è che Vojvoda provi a recuperare già per la sfida di settimana prossima contro la Roma. Se così non dovesse essere, molto probabilmente tornerà a disposizione di Juric per la sfida contro la Lazio di qualche giorno dopo.