Infortunio in allenamento, le condizioni preoccupano: l’annuncio

Altro giorno, altro infortunio. Nel corso dell’odierna conferenza stampa alla vigilia del prossimo week-end di Serie A, l’allenatore ha annunciato a sorpresa lo stop di uno dei beniamini dei tifosi.

A seguito di un normalissimo scontro di gioco in allenamento, il giocatore è stato costretto ad terminare anzitempo la sessione perché particolarmente acciaccato. Inizialmente si credeva che per lui potesse trattarsi di una semplicissima botta, ma a quanto pare più passano le ore e più le sue condizioni si aggravano.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dall’allenatore oggi, il giocatore dovrebbe saltare la prossima giornata di campionato per stare a riposo e sottoporsi poi ad una serie di esami strumentali che definiranno una volta e per tutte le sue condizioni e la gravità del problema.

Serie A, infortunio in allenamento: le condizioni preoccupano

Una delle sorprese di questo primissimo inizio di stagione in Serie A rischia di saltare le prossime partite di campionato a causa di un infortunio rimediato nel corso dell’ultima sessione di allenamento.

Inizialmente si credeva che nulla di particolarmente grave avesse colpito il giocatore, ma l’annuncio di oggi fatto dall’allenatore lascia invece intendere che bisognerebbe essere decisamente cauti, visto e considerato che l’infortunio preoccupa più del previsto. Una notizia del genere, ovviamente, non può fare altro che spiazzare, in negativo, i tifosi, consapevoli che un’assenza del genere nelle prossime partite di Serie A potrebbe incidere e non poco sui risultati della squadra. Come confermato il giocatore si sottoporrà ad una serie di controlli nei giorni che verranno ma, al momento, le sensazioni sono tutt’altro positive.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha annunciato il possibile forfait di Harroui, ex della partita fra l’altro. Il tecnico del Frosinone, come anticipato, si è detto essere particolarmente preoccupato per le condizioni fisiche del suo fantasista.

Frosinone, Harroui preoccupa: le condizioni

Le condizioni di Abdou Harroui preoccupano e non poco il Frosinone. Di Francesco ha così parlato oggi in conferenza stampa in merito all’infortunio rimediato dal suo fantasista:

“Harroui? E’ quello che al momento mi preoccupa di più, il problema più grande. Dobbiamo valutare bene la situazione facendo degli esami. Vediamo tra oggi e domani come sta, ma c’è il serio rischio di non poterlo avere a disposizione contro il Sassuolo”.

Non solo Harroui: il punto sugli infortunati in casa Frosinone

Harroui al momento è il problema principale in casa Frosinone, ma non l’unico. Nel corso dell’odierna conferenza stampa Di Francesco ha fatto il punto anche su tutti gli altri infortunati dei ciociari: “Gelli è rientrato dopo un leggero problema fisico, lo valuterò domani. Cheddira è tornato bene dalla Nazionale, mentre Bourabia e Reinier sono quelli più indietro fisicamente, così come Lirola, che piano piano sta ritrovando condizione”.