Sentenza al Tar, è UFFICIALE il ripescaggio: cambiano le squadre del campionato italiano

Colpo di scena, giustizia sarebbe stata fatta per un club italiano che si vede ammesso al campionato italiano, mandando in retrocessione un’altra squadra.

Il motivo è legato a quanto è accaduto nel calcio italiano, con la FIGC che ha dovuto dunque riformulare calendario e campionato, con i club partecipanti che cambiano nelle alte ambizioni delle squadre che giocheranno la stagione 2023/2024.

Il campionato italiano ad alti livelli vede la riammissione di un club, con esclusione e retrocessione diretta per un’altra squadra che era in ballo con quelle che sono le situazioni legati coinvolte dei club. Secondo quanto emerge in giornata, è ufficiale la sentenza dopo il ricorso al Tar. Il campionato cambia e, dopo le vicende legate alla Juventus nella passata stagione, ecco un nuovo scossone che sta vivendo il calcio italiano con sentenza adesso definitiva per la riammissione al campionato.

Sentenza definitiva, è UFFICIALE: riammesso il club

Riammesso il club nel campionato italiano, secondo quella che è la sentenza ufficiale arrivata nel corso di questo pomeriggio, dopo il ricorso al Tar.

Più di un club aveva mosso passi importanti, chiedendo l’esclusione della squadra dal campionato dopo le vicende che l’hanno vista protagonista in merito ai fatti della stagione 2022/2023.

Non solo la Juventus e la Sampdoria, coinvolte nelle vicende legate alla manovra stipendi e che ha portato alle sanzioni e alle penalizzazioni, in Serie B c’è chi chiudeva addirittura l’eliminazione dal campionato dopo aver ottenuto il pass nel campionato cadetto attraverso i play-off della Serie C. A pagarne le conseguenze della sentenza sono Foggia, Perugia e Brescia e Reggina – protagoniste le ultime due dell’ultimo anno di Serie B -, il Lecco è stato ufficialmente riammesso in Serie B.

Lecco in Serie B, respinto un altro club: è ufficiale

È ufficiale, come riportato da Il Corriere dello Sport, quanto emerge sulla sentenza dopo il ricorso al Tar. Respinta la richiesta della Reggina che non disputerà il campionato 2023/2024 in Serie B e dovrà ripartire dalla Serie C. Al contrario, infatti, la posizione del Lecco che è stato riammesso in Serie B.

La società amaranto si era giocata i play-off, ma diverse vicissitudini hanno portato il club a retrocedere, dovendo ripartire dal terzo livello di categorie del calcio italiano.

Ultime sulla Serie B: un altro slot disponibile

C’è un altro slot disponibile dunque in Serie B, per la ventesima squadra. C’è da capire cosa succederà, con la Reggina che per ora si ritrova esclusa dal campionato cadetto. Potrebbe, oltre al Lecco, trovarsi in Serie B di nuovo il Brescia.