La Juve lo manda a Parigi: ecco il nuovo portiere

Grandi movimenti tra i pali della porta bianconera: il nuovo possibile affare col PSG non riguardarebbe Donnarumma

Ci sono i sogni, quello coltivati per anni e che ancora occupano la mente della dirigenza bianconera, sebbene gli interpreti siano cambiati dopo le clamorose dimissioni del CdA dello scorso novembre. E poi c’è la realtà, fatta di una stagione che si preannuncia all’insegna dell’austerity anche a causa dei mancati introiti derivanti dalle Coppe europee: competizioni alle quali la Juve è stata interdetta. Prima con una penalizzazione in campionato che non le ha consentito di arrivare tra le prime quattro e poi con la sentenza dell’UEFA che ha tolto ai bianconeri anche la possibilità di giocarsi la Conference League.

In siffatto contesto la figura di Cristiano Giuntoli – l’ultimo Re del mercato del Napoli, per molti il vero artefice del miracolo partenopeo della scorsa stagione – diventa decisiva. Chi megli di lui potrebbe allestire una squadra competitiva riducendo il monte ingaggi e chiudendo in attivo – per lo meno dall’inizio della sua gestione – il mercato? Facile a dirsi, diverso realizzare tali propositi. In questo senso, a dispetto delle tante indiscrezioni che circolano a proposito di un possibile approdo di Gigio Donnarumma alla Continassa, la Juve resta coi piedi per terra. Approntando una strategia alternativa.

Porte girevoli in casa Juve: c’è il colpo a sorpresa

Fermo restando che l’addio al PSG del nazionale azzurro si fa sempre più probabile, la destinazione del nativo di Castellammare di Stabia potrebbe non essere la Vecchia Signora. Anzi, l’asse Torino-Parigi potrebbe riempirsi di una trattativa che porterebbe Wojciech Szczesny, già ai ferri corti da tempo con Allegri, alla corte di Luis Enrique. Il portiere polacco gode della stima dell’asturiano, che accetterebbe di buon grado il suo ingaggio come portiere tirolare della sua squadra. Al posto dell’ex Roma e Arsenal, ecco il colpo Made by Giuntoli che pare proprio fare al caso delle esigenze bianconere.

Già eroe dell’ultimo Mondiale in Qatar, protagonista anche della cavalcata vincente del Siviglia in Europa League, competizione che lo ha visto anche affrontare la stessa Juve, Yassine Bounou potrebbe decidere di provare una nuova avventura nel campionato italiano.

Con un contratto in scadenza nel 2025 e una titolarità messa ora a serio rischio dal forte interesse del suo club per Dominik Livakovic, croato classe ’95 ed estremo difensore della Dinamo Zagabria, il marocchino potrebbe approdare a Torino per una cifra non superiore ai 10-12 milioni di euro.

Portiere di grande affidabilità ma portatore di un costo, sia in termini di cartellino che di ingaggio, nettamente inferiore a quello di Donnarumma, il nordafricano sembre coniugare alla perfezione le esigenze tecniche del club piemontese con quelle stringenti del bilancio.