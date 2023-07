UFFICIALE – Messi saluta l’Europa: svelato il nuovo club

Annuncio ufficiale da parte della società che ha comunicato l’ingaggio di Lionel Messi: ecco dove giocherà l’argentino la prossima stagione.

Svolta a sorpresa da parte del club che ha appena reso noto i dettagli di questo nuovo acquisto. Finalmente arriva Lionel Messi, l’argentino ha scelto di lasciare in maniera definitiva l’Europa per affrontare nuove sfide in questo continente che ha accolto in maniera meravigliosa la leggenda del calcio sudamericano. Una gioia immensa per i tifosi che avranno la possibilità di assistere alle prodezze del calciatore, campione del Mondo in carica con l’Argentina.

L’addio burrascoso dal Psg, aveva creato non poche polemiche attorno a Lionel Messi. La Pulce era alla ricerca di una sistemazione, dopo la decisione di non rinnovare il suo contratto con il club francese. Dopo settimane d’attesa, è arrivato l’annuncio ufficiale riguardo il cambio di maglia: ecco la prossima destinazione del campione che ha deciso di cambiare continente. Non sarà più l’Europa la sua cosa: ecco dove andrà a vivere.

Calciomercato: hanno preso Messi, adesso è ufficiale

Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club che, con dei video promozionali sui propri canali social, ha annunciato l’ingaggio di Lionel Messi. Il campione argentino sbarca nel nuovo continente e sarà il nuovo numero dieci del club che è pronto a vincere il campionato.

Una svolta clamorosa e quasi a sorpresa, visto che da tempo non c’erano più notizie riguardo Messi che s’è goduto il meritato le riposo. Le indiscrezioni su di lui erano tante, adesso finalmente è arrivata la parola fine. Adesso tornerà subito a disposizione del tecnico e parteciperà ai prossimi allenamenti per essere pronto nel più breve tempo possibile. In squadra ritroverà anche il suo vecchio allenatore, ai tempi dell’Argentina e del Barcellona, ovvero Tata Martino.

E’ il club della Florida a piazzare il colpo in questo calciomercato estivo 2023. Un sogno diventato finalmente realtà, il proprietario David Beckham ha ufficialmente chiuso per l’arrivo all’Inter Miami di Lionel Messi.

Non c’erano dubbi riguardo il futuro di Lionel Messi che da tempo aveva raggiunto un accordo con l’Inter Miami. La società statunitense, nella giornata di oggi, ha annunciato la firma dell’argentino che sarà protagonista della Major League Soccer. A 36 anni, il campione ha deciso di lasciare l’Europa per intraprendere questa nuova avventura che lo porterà ad essere la stella del campionato americano. Il contratto di Messi con l’Inter Miami ha una durata di due anni, con scadenza nel 2025: l’ingaggio di Messi all’Inter Miami sfiorerà i 50-60 milioni di euro all’anno, grazie anche al contributo di Apple e della MLS.