Il calcio italiano è al centro di grandi rivoluzioni in ogni società: le difficoltà di tutti i club stanno portando a stravolgimenti in dirigenza.

Le rivoluzioni stanno portando a novità assolute in ogni club, con tante società che hanno deciso di cambiare moltissimo, dagli allenatori ai calciatori passando anche per i dirigenti. Le notizie dell’ultima ora sono rivoluzionarie per nuovi stravolgimenti a pochi giorni dall’inizio della stagione.

Ci sono tante novità per molti club e ora è stata resa ufficiale la rescissione con il direttore sportivo che ora sta trattando per entrare in dirigenza con i nerazzurri.

Rescissione con il direttore sportivo: la decisione

La stagione è appena iniziata e ci sono già grandi cambiamenti per molti club. Le società hanno iniziato a muoversi in maniera frenetica per migliorare i propri asset e iniziare la nuova stagione con i migliori propositi per grandi obiettivi. La volontà dei club è quella di tornare subito in corsa per grandi obiettivi che non sono stati raggiunti nell’ultima stagione.

Tanti club hanno deciso di cambiare parte della dirigenza e ci sono stati molte sostituzioni con direttori sportivi e nuovi dirigenti entrati a far parte della società. L’obiettivo è stato chiaro sin dall’inizio: abbassare il monte ingaggi e migliorare la rosa per riuscire a tornare competitivi.

Ora è stata resa nota dal club bianconero la rescissione con il direttore sportivo. E il suo futuro potrebbe essere in nerazzurro.

Cesena, ufficiale la rescissione con il ds Stefanelli

In Serie C non è ancora iniziata ufficialmente la stagione e i club stanno già iniziando a cambiare molto in dirigenza. Il Cesena, che non è riuscito a risalire in Serie B, ha avviato un nuovo progetto e in queste ore ha deciso di dire addio al direttore sportivo Stefano Stefanelli.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha annunciato la separazione dal direttore sportivo e l’inizio di una nuova era.

Il contratto che univa Stefanelli al Cesena prevedeva un accordo fino al 30 giugno 2024 e nella giornata di oggi è stata annunciata la rescissione consensuale. Il ds, ora, è libero di stringere nuovi accordi e continuare la sua carriera da dirigente.

Stefanelli: c’è il Pisa in pole per tesserarlo da direttore sportivo

L’addio di Stefanelli al Cesena ha spalancato le porte per l’accordo con il Pisa. Il club toscano milita in Serie B e ha grandi progetti per il futuro. Nelle scorse settimane aveva trovato l’accordo con Aleksander Kolarov che, però, pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni.

Secondo quanto riferisce TMW ora c’è Stefanelli nel mirino del club nerazzurro. I prossimi giorni saranno decisivi per definire l’accordo e ufficializzare il nuovo direttore sportivo.